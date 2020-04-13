外資提款 台股失守10,100點

美股電子盤13日維持跌二、三百點，亞股中日韓陸股都不振走跌，台股「護國神山」台積電也疲弱不振收278.5元跌1元，與金控股等權值股遭到外資提款，台灣50指數領跌0.56％，加權指數收10,099點跌0.57％，成交量萎縮至1,189億元，寫今年2月18日來新低。外資賣超再度擴大、連三日賣超148億元，投資專家對短線台股指數看法偏保守。



外資13日再賣超台股75.89億元，累計連三日賣超148.14億元，賣超前十大股為群創3.26萬張、新光金2.5萬張，友達1.4萬張，開發金、玉山金、鴻海、元大金、欣興、臺企銀及台積電等都賣超5,000～8,000張以上，上述十檔中金融股就占五檔，另外五檔電子股均為蘋概股，外資成為台股13日失守10,100點的主要元凶。



外資賣超台股動作不停歇，據統計，今年來外資賣超達5,455.51億元，持續再創歷史單年新紀錄。美股13日電子盤跌二、三百點，美股也面臨短線反彈壓回，若歐美股市拉回，外資在台股賣超將持續，不利台股表現。



富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股經過之前恐慌殺盤觸及8,523點急跌後，近來強勢反彈上10,200點，然而因疫情還看不到結束，將衝擊各國第二季及第三季的經濟成長率，漲多後將出現震盪拉回整理走勢，預期指數將在9,500點上下300點，10年線9,200點應有撐。



群益投顧董事長蔡明彥分析，歐美疫情雖已漸見到高峰，但大陸復工情況不如預期，歐美復工可能也要到5月，另疫苗要到成熟、安全問世最快要明年下半年，此外，台積16日法說會市場均持保守態度，認為可能會下修第二、三季營運展望，台股在10,250點面臨長期套牢壓力，預期指數拉回整理機率高。



二位投資專家都建議，此時投資操作選股為要，蔡明彥建議逢低買進居家辦公題材的PC、NB股及網路、伺服器概念股；蕭乾祥仍看好未來產業趨勢相關族群，如5G、通訊、宅經濟、聯網等相關概念股。