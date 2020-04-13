4月13日一分鐘強弱勢股

4月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

金雨

(4503)

10.00

搭上Gogoro電動機車風潮，接獲電池交換站訂單

達爾膚

(6523)

10.00

去年EPS為4.26，擬每股3.86元現金股利

中裕

(4147)

10.00

3月營收1.19億元創新高，月增299%，年增79%

三顧

(3224)

9.97

日立與三顧在台設立再生醫療合資公司並興建細胞製造廠

紘康

(6457)

9.97

測溫槍需求增，紘康第1季營收1.89億元，年增42%

閎暉

(3311)

9.95

關閉子公司旭榮(深圳)廠房，擴大台灣與馬來西亞產能

熱映

(3373)

9.95

體溫量測產品強勁，3月營收2.03億元，年增238%

台耀

(4746)

9.93

擁有超低溫設備原料藥公司，可生產瑞德西韋高純度藥

勤凱

(4760)

9.93

為導電漿料廠，3月營收連4月改寫新高，Q1營收同創高

建錩

(5014)

9.90

旗下建春友復工率達95%，崑山建昌、無錫建錩復工率8成

製表：王淑以

4月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

宇峻

(3546)

9.90

3月營收為1.57億元，單月營收創歷史次高，利多出盡

祥碩

(5269)

9.37

3月營收創下單月歷史新高，但市場不領情，股價跌停

合邦

(6103)

9.09

列注意股，2月稅前虧損423萬元，每股虧損0.07元

茂林-KY

(4935)

8.02

茂林指出歐美疫情蔓延，下半年能見度低，營運轉趨保守

立凱-KY

(5227)

7.66

因疫情影響衝擊，第一季營收3,265萬元，年減56%

寬宏藝術

(6596)

6.60

演唱會減少，3月營收845萬，年減82%，月減90%

御頂

(3522)

6.25

餐飲收入減少，3月營收年減62%，月減22%

富驛-KY

(2724)

6.12

疫情衝擊旅遊業，3月營收926萬元，年減80%

宣德

(5457)

5.75

3月營收11億，月減6.45%，年增136.10%

系微

(6231)

5.69

系微韌體打進聯想NB供應鏈，惟利多出盡股價下挫

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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