4月13日一分鐘強弱勢股
4月13日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅（％）
|
強勢原因
|
金雨
(4503)
|
10.00
|
搭上Gogoro電動機車風潮，接獲電池交換站訂單
|
達爾膚
(6523)
|
10.00
|
去年EPS為4.26，擬每股3.86元現金股利
|
中裕
(4147)
|
10.00
|
3月營收1.19億元創新高，月增299%，年增79%
|
三顧
(3224)
|
9.97
|
日立與三顧在台設立再生醫療合資公司並興建細胞製造廠
|
紘康
(6457)
|
9.97
|
測溫槍需求增，紘康第1季營收1.89億元，年增42%
|
閎暉
(3311)
|
9.95
|
關閉子公司旭榮(深圳)廠房，擴大台灣與馬來西亞產能
|
熱映
(3373)
|
9.95
|
體溫量測產品強勁，3月營收2.03億元，年增238%
|
台耀
(4746)
|
9.93
|
擁有超低溫設備原料藥公司，可生產瑞德西韋高純度藥
|
勤凱
(4760)
|
9.93
|
為導電漿料廠，3月營收連4月改寫新高，Q1營收同創高
|
建錩
(5014)
|
9.90
|
旗下建春友復工率達95%，崑山建昌、無錫建錩復工率8成
製表：王淑以
4月13日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅（％）
|
弱勢因素
|
宇峻
(3546)
|
9.90
|
3月營收為1.57億元，單月營收創歷史次高，利多出盡
|
祥碩
(5269)
|
9.37
|
3月營收創下單月歷史新高，但市場不領情，股價跌停
|
合邦
(6103)
|
9.09
|
列注意股，2月稅前虧損423萬元，每股虧損0.07元
|
茂林-KY
(4935)
|
8.02
|
茂林指出歐美疫情蔓延，下半年能見度低，營運轉趨保守
|
立凱-KY
(5227)
|
7.66
|
因疫情影響衝擊，第一季營收3,265萬元，年減56%
|
寬宏藝術
(6596)
|
6.60
|
演唱會減少，3月營收845萬，年減82%，月減90%
|
御頂
(3522)
|
6.25
|
餐飲收入減少，3月營收年減62%，月減22%
|
富驛-KY
(2724)
|
6.12
|
疫情衝擊旅遊業，3月營收926萬元，年減80%
|
宣德
(5457)
|
5.75
|
3月營收11億，月減6.45%，年增136.10%
|
系微
(6231)
|
5.69
|
系微韌體打進聯想NB供應鏈，惟利多出盡股價下挫
製表：王淑以
延伸閱讀
🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram