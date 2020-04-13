最強主權基金也跌跤 老謝揭台積電重摔內幕

新冠肺炎疫情衝擊經濟，全球更是引爆股災、油價暴跌，全球投資人荷包失血慘重，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，國家主權基金操盤代表作的挪威國家主權退休基金，首季淨虧損1130億美元，幾乎把去年獲利吐出3分之2。

謝金河表示，在肺炎疫情擴散之前，挪威國家主權基金2019年全年盈利1800億美元，創下史上最好的獲利紀錄，如今單是第1季就把去年賺到的吐出3分之2。

謝金河指出，全球管理資產規模最大的主權基金，不到5個，包括：挪威國家主權退休基金、科威特投資局、阿布達比、中投基金，若把巴菲特的波克夏加進來，正好湊足5個；而挪威國家主權基金在2017年資產規模已突破一兆美元，可以看出威力有多大。

挪威是人口只有550萬的北歐國家，卻擁有非常強大的主權基金，收入來源就是依靠北海油田收入，為了長治久安，1990年通過組成國家主權基金，經過6年討論，1996年第一筆買入挪威政府債券，1998年開始投資股票，並在2006年投資股票上限提到6成，債券20~50%，之後加入的房地產上限不得超過7%，該投資組合在過去20年只有5年賠錢，20年年化投資報酬率為5.67%，為穩健操作風格。

至於該主權基金投資台股標的，就屬護國神山台積電為核心持股，今年外資賣賣超台積電逾70萬張，看來挪威國家主權基金就賣了不少。謝金河表示，過去一向以穩健、精準投資著稱的挪威國家主權基金，在股災大浪撞擊下也會後退好幾步，遑論驚慌失措的一般小股民。（中時電子報 呂承哲）

文章來源：謝金河臉書

延伸閱讀

台積電首季業績凸出 法人憂第2季表現

台積電 先進封裝再升級

台積電4/16法說 三大焦點市場關注

挪威主權財富基金 Q1虧逾千億美元