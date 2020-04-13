上市、櫃企業營運快報

今(4/13)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.半導體封測大廠南茂首季受惠面板驅動IC和記憶體客戶急單增加帶動營收，法人估首季每股稅後純益（EPS）可望來到3年來單季次高。

展望南茂第2季，法人表示需觀察DDIC供應鏈拉貨力道，包括面板驅動及觸控整合單晶片（TDDI）用捲帶式薄膜覆晶（COF）封裝和有機發光二極體（OLED）用COP封裝需求可能趨緩，TDDI用玻璃覆晶封裝（COG）需求持穩。

2.傳奇(4994)3月自結稅前淨利0.44億元，每股稅前盈餘0.4元，累計第1季稅前淨利1.41億元，年減28.4％，每股稅前盈餘1.28元。

3.高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)第1季合併營收為9.72億元，年減5.72%，受到歐美新冠肺炎疫情大爆發影響，曜越謹慎看待第2季營收表現，但公司日前調漲產品價格，預估第2季毛利及獲利可望維持水準。

4.市場傳聞平價版新手機iPhone SE2將於4月推出，投顧認為，新機已在3月中旬至3月底量產，且iPhone SE2性價比極高，看好將大受歡迎，可關注相關供應鏈在淡季的表現。

5.電源管理晶片廠致新第1季營收新台幣16.21億元，為歷年同期新高水準，大股東怡鵬投資連續3個月自集中市場加碼買進致新股票。

6.自動化元件市場第2季可望回溫，法人預估傳動元件大廠上銀4月業績可較3月成長，氣動元件大廠亞德客-KY第2季有機會季增10%以上。

展望第2季自動化元件市場，本土法人指出，新冠肺炎疫情在歐美市場造成不確定性，歐美自動化元件需求因3月底開始停工出現影響。不過中國訂單能見度提升，中國自動化和5G基礎建設和電子設備應用訂單需求回溫。

7.經營85度C的美食-KY（2723）受惠中國大陸門市逐步恢復營運，2020年3月合併營收谷底回升，惟首季合併營收仍降至5年半低點。

展望後市，面對美國門市營運亦受疫情影響，集團以推出套餐、強化外送方式因應，透過衝刺宅家經濟力拚降低營運影響程度。

美食股價3月19日股價下探56.2元新低，今年以來股價已腰斬，近日止跌緩步回升、站回80元之上，近1月反彈近5成。今（13）日開低後一度下跌4.01％至81.3元，隨後在買盤敲進下拉回平盤附近，截至午盤小跌約0.5％。三大法人上周擴大買超達1609張。