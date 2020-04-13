今日焦點股 重點摘要

今(4/13)日熱門焦點股如下：

（1）電源管理晶片廠致新第1季營收新台幣16.21億元，為歷年同期新高水準，大股東怡鵬投資連續3個月自集中市場加碼買進致新股票。

受惠筆記型電腦與面板客戶積極拉貨儲備庫存，致新3月業績表現亮麗，營收突破6億元關卡，達6.43億元，月增29.37%，也較去年同期大增近6成，並改寫歷史新高紀錄。

致新整體第1季營收達16.21億元，季增0.9%，也較去年同期增加44.72%，如預期創下歷年同期新高。

據公開資訊觀測站資料顯示，由致新董事長謝南強擔任董事長的怡鵬投資，3月自集中市場加碼買進93張致新股票；連續3個月共加碼買進183張致新股票，以實際行動展現對致新營運前景的信心。

致新今天在市場買盤湧入下，股價表現強勁，盤中一度達119元，漲3元，漲幅約2.58%，並創1個多月新高價。（中央社）

（2）自行車族群受到歐洲疫情擴散影響，銷售普遍不如預期，其中，巨大（9921）3月合併營收年減二成。上周五在三大法人同步賣超下，巨大今（13）日開盤、股價表現疲弱不振，一度重挫逾4％，目前跌幅仍超過3％；美利達（9914）因3月營收逆勢成長，早盤一度開出紅盤，不過，目前股價也已由紅翻黑。

巨大集團3月合併營收46.16億元，年減20.02％；第一季合併營收133.21億元，季減15.45％、年減8.99％，這也是巨大近10季以來、季營收首度衰退。

巨大表示，自3月開始，隨著疫情迅速在歐美國家擴散，許多國家開始實施封城，要求民眾不要上街，包括義大利、西班牙、法國、英國等國家，大多數的商店紛紛暫停營業，嚴重衝擊歐洲自行車零售市場，造成捷安特歐洲公司3月份銷售明顯下滑；捷安特美國公司仍有不錯的銷售表現。

至於亞洲市場，除捷安特中國公司呈現微幅減少外，捷安特台灣公司、日本公司及韓國公司，首季整體銷售都有成長。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：Q1每股賺0.63元，估Q2出貨持平報價微增，惟10日遭投信轉賣超1165張，早盤股價跌逾3%，摔出5日線、回測60關。

2.聯電(2303)：首季營收創新高，年增近3成，10日獲外資轉買超5200張，推升早盤股價漲至14.6元。

3.台積電(2330)：法說前資金行情轉保守，10日外資中斷連6日來的買超、轉賣超3791張，今早股價一度跌至278.5元。

4.台耀(4746)：15日率先參與「生技醫療及健康」主題式法說，今日人氣大爆發，盤初即放量觸及漲停。

5.台紙(1902)：3月營收月增14.98%、年增11.52%，外資賣超縮手，早盤股價持穩盤上。

6.龍燈-KY(4141)：3月營收月增120.73%、年增率37.35%，10日獲外資轉買超64張，今早放量觸及漲停，躍過季線。

7.明泰(3380)3月營收月增119.13%、年增87.71%，加上外資連6日買超，早盤放量漲逾6.5%，邁向季線。

8.欣興(3037)：載板需求旺支持上半年營運不淡，股價逆勢走揚，漲幅超過3%。

9.泰碩(3338)：看好Q2起營運返正軌，三大法人上週五合計買超逾2千張，多方獲神助挑戰前高93.5元。

10.閎暉(3311)：深圳廠收攤促使未來體質精實，買盤續挺，亮燈漲停。

11.國賓(2704)：3月自結合併營收0.85億元，創SARS時期以來近15年10個月低點，後市仍未見到曙光，股價不支跌逾4%。

12.熱映(3373)：額溫槍題材不退燒，早盤漲停企圖再創高價。

13.群聯(8299)：3月營收創新高、Q1寫次高，惟三大法人聯手賣超，獲利了結下股價續跌逾2.5%。

14.群創(3481)：甩外資賣超陰霾，挾營收利多帶動市場爆棚，早盤逆勢高漲逾4%。

15.茂林-KY(4935)：疫情不明、客戶延單，謹慎保守看2020年，晨盤重摔近6%。

16.台橡(2103)：G20同意減產，法人雖賣不停，市場買方卻不停歇，早盤觸及漲停價且登波段高點。

17.松翰(5471)：上月營收亮眼，訂單亦旺到7月，股價走揚近3%。

18.三洋紡(1472)：早盤多方強勁，開盤即攻漲停。

19.資通(2471)：3月營收雙增，三大法人連5日買超，早盤漲逾3%，登近7個月新高。

20.傳奇(4994)：Q1稅前EPS 1.28元，早盤漲逾4%，收復月線。

21.大東(1441)：3月營收年增11.04%，早盤漲逾7%，一度觸及漲停。

22.華新(1605)：今起買回庫藏股，早盤漲逾3%。

23.超眾(6230)：3月營收月增81.34%、年增8.07%，三大法人10日轉買超958張，早盤挾量漲逾6%。

24.網家(8044)：宅經濟發酵，Q1營收創同期新高，買盤持續卡位，早盤放量漲逾8%。

（4）DRAM廠南亞科(2408)公布第1季營運不淡，看第2季可能繼續穩健，預期疫情影響將牽動第3季市況。南亞科今早股價開低走低，一度回探60元。下一檔記憶體股法說會將由旺宏(2337)於本月底接棒。

南亞科10日舉行線上法人說明會，總經理李培瑛表示，第2季出貨將與第1季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上漲，第2季平均售價可望較第1季微幅增加。若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況可能趨緩。

南亞科公布第1季營運結果。第1季銷量季增11%至13%，平均售價持平，季營收144.19億元，季增9.9%。受匯率因素影響，南亞科第1季毛利率23.8%，較去年第4季下滑1.9個百分點，稅後淨利19.28億元，季增49.9%，每股純益0.63元。

南亞科對於下半年展望較不明朗，法說會後，今早股價開低。華邦電(2344)等股全步下滑。

旺宏預計4月29日舉行線上法人說明會，將公布第1季營運結果，並將說明未來營運展望。旺宏第1季業績表現佳，3月及第1季營收同創歷年同期新高。

旺宏是任天堂遊戲主機及遊戲卡的NOR Flash、唯讀記憶體（ROM）等記憶體供應商，受惠於大客戶強勁拉貨動能，3月營收月增39.8%達38.82億元，較去年同期大幅成長97.6%，並為歷年3月營收歷史新高。旺宏第1季淡季不淡，季度合併營收94.15億元，僅季減1.7%，與去年同期相較大幅成長56.2%。（時報資訊 沈培華）

股匯同步趨堅 雙王掌帥印 台股守5日線