直昇機撒錢！新冠殺不死美股？揭關鍵內幕

美國聯準會（Fed）上周四再祭出2.3兆美元（約台幣69兆元）新一輪刺激措施，抵銷1600萬的恐怖失業人口，帶動美股續漲，單周漲幅衝上12%。Fed下猛藥救市不手軟，外媒透露還有龐大銀彈可支撐經濟，看來美股飆不停，就是用直昇機撒錢堆出來的。

美國3周以來，失業人數已衝破1680萬人，摩根大通預期，美國失業率4月時將飆升至20%，2000萬人失業。

Fed在美股周四開盤前，宣布2.3兆美元的紓困方案，包括 6000億美元中小企業貸款計畫，5000億美元購買各州及城市的短期債券，還買進垃圾債和投資級債券等。

Fed主席鮑爾表示，聯準會在經濟活動受限時，將動用所有緊急貸款權力幫助美國經濟強勁復甦，他強調，美國經濟體質堅實，目前高失業率僅是短暫現象。

CNBC財經名嘴Jim Cramer也認為，聯準會將使出渾身解數救市，決策官員寧可大撒幣來維持經濟的持續發展，也不希望成為陷入蕭條的罪人，「這正是目前所需的，我們必須抵抗蕭條，讓經濟重回正軌」。

新冠疫情導致經濟活動大規模停擺，在疫苗及有效療法問世前， 禁足令在何時才能全面鬆綁仍未知，美國經濟何時恢復正常，充滿不確定性。不過全美疫情在多數民眾居家隔離後出現趨緩跡象，尤其是重災區紐約州和新澤西州，算是穩定市場的正面消息。

美股周五因耶穌受難日而休市。本周僅4個交易日就繳出亮眼成績，其中道瓊指數漲幅超過12%，標普500指數大漲12.1%，為1974年以來單周最佳表現，那斯達克指數一周強漲10.6%，創下2009年來最大周漲幅。

（中時電子報 吳美觀）