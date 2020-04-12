站穩萬點？專家：若爆這2警訊 散戶快逃命

清明假期之後，台北股市日線呈現連3漲，指數也越過萬點大關，並未出現變盤轉折現象。其實若從各國新冠肺炎疫情狀況來看，南韓已經連續一周確診病例下降，歐洲最嚴重的義大利也有觸頂下滑現象，目前就等美國疫情最後是否趨緩？

4月初，川普曾說未來兩周將是最痛苦時刻，基本上推測4/15前後可能就是疫情最高峰，加上近期S&P 500VIX（恐慌指數）從三周前85高點下降到45附近，也顯示最恐慌的時刻已經過去，因此對於目前股市應不需過於悲觀。

技術面從月線來看，今年（2020）前3月是月線連三黑且跌破10年線，若從空間觀點來看，前兩次（一次2011年歐債危機、一次2015年人民幣重貶）皆有跌破10年線，但跌破之後迅速地在下個月月線都收紅，且之後都有再反彈到2年線附近，這次會不會也歷史重演？

再來就時間觀點而言，雖然月線從高檔連三黑代表股市長線有走空疑慮，但2007年月線連三黑之後，下一個月的月線卻是先反彈收紅，代表即使長線走空也會有反彈逃命波，更何況上次金融海嘯之前，還是月線連續反彈三個月收紅之後再往下。

所以若針對4月月線來評估，月線收紅機率是相對高的，若是如此，配合4月份台股有500檔股票必須融券回補，對多方有利情形下，4月份操作是可以積極一些。

另外，本波台股從12197回檔至8523共3674點，反彈0.3823674=1403，1403+8523=9926，9926已經反彈完成，而反彈0.53674=1837，1837+8523=10360，10360將是大盤下波挑戰位置，若從美股的費半指數從1233反彈至1648已經越過0.5的位置，台股伺機挑戰10360也相當合理，但後續須留意，不能出現爆量2500億以上，否則就有可能是反彈結束的訊號，另外，台股4/6下方缺口9818若回補，也視為短線轉弱訊號。

台股一直具有殖利率優勢，且當前市場資金充沛，新台幣匯價維持在30.1元的強勢格局，皆有助於支持台股表現，操作上建議採取逢低承接策略，可選兩低一高（低基期、低本益比、業績成長性高）的個股擇優布局。

兩周前推薦5G族群裡PCB的金像電、散熱的雙鴻等，波段漲幅已經過大，不建議繼續追買，倒是同族群裡的臻鼎3月營收創新高，去年獲利近10元，股價算相對低檔，瀚宇博德去年獲利超過6元，受惠NB板急單挹注，欣興大幅提高今年資本支出，可以留意布局之機會。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時電子報 吳美觀)