國安基金萬點攻防 15檔成指標

行政院國安基金13日例會，將討論是否延長國安基金救市，法人指出，國安基金於3月20日決議投入5,000億元銀彈救市，使得台股於低檔8,523.63點反彈二成，上周官股連四買低接50.56億元，包括英業達、廣達等可望成為國安基金萬點攻防戰指標。



台股上周大漲近500點，順利收復萬點大關，隨著上市櫃企業法說會陸續登場，股王大立光業績示警，台積電16日法說上場將動見觀瞻。近期外資及官股雙資同步力挺股包括廣達及英業達等15檔標的，進可攻退可守。



外資及官股同步作多標的以電子股為主，包括英業達、廣達、義隆、原相、穩懋、奇鋐、統一、和大、禾伸堂、漢磊、南電、大學光、大聯大、聯邦銀、合晶等，雙資各自買超張數全都超過百張以上。



國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，受新冠肺炎疫情影響，外資3月份在集中市場呈賣超，籌碼面成關注焦點，考量台灣疫情控制得宜，加上官股護盤心切，經內外利空洗禮後，獲雙資齊力買超標的，股價下檔相對有撐，一旦抗疫出現重大突破，有機會擔綱下一波領漲先鋒。



宏遠投顧副總陳國清表示，國安基金宣布進場護盤、搭配美股強勢反彈，台股大盤從最低的8,523點反彈到近期最高的10,246點，似有挑戰台股大跌3,600多點的二分之一幅度約在10,350點位置，然全球景氣走軟是隱憂，股市恐面臨即將公布的第一季財報可能不佳、第二季面臨需求不振且可能調降業績的挑戰，建議剔除不可投資的產業及弱勢股，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股就好，汰弱留強。