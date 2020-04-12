報價反彈 台塑、台達化、國喬業績加分

伴隨油價回溫、減產及年度歲休因素支撐，遠東區塑化行情浮現築底反轉契機；其中，PP、LLDPE、PS、EG、SM現貨報價出現反彈曙光，台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1302）及台達化（1309）、國喬（1312）（1308）業績加分。



此外，大陸工廠復工，半導體、電子材料、電子化學品需求增溫，永光（1711）、長興（1717）及三福化（4755）營運蓄勢推進，也為法人推薦追蹤標的。



大陸煤系列EG平均開工率降到五成，EG報價反彈3.23％，SM也急彈逾6％。在部分廠商啟動減產下，PP現貨行情勁揚55美元，週漲幅逾8％；PS、LLDPE也因短線跌幅已多，報價上漲20美元、10美元。



分析師表示，中國大陸下游工廠開工率逐漸提高，運輸物流亦漸漸恢復，加上中美貿易戰較為和緩，且疫情催化電商業績，有利包裝材及瓶蓋料價格持穩。其中，台塑HDPE產品9001膜料，因可做口罩之鼻樑壓條，且為中國大陸市場推薦用料，需求增加，客戶持續要求加碼購料，供不應求。



短線PE、PP雖有成本支撐弱化壓力，但因原料跌幅較多，且第二季進入密集歲休時點，有利增添支撐力道。



三福化因半導體客戶拉貨動能不錯、面板客戶需求平穩，3月營收月增21.31％，年增5.38％，減緩疫情衝擊。今年顯影劑回收（TMAHR）工程隨客戶擴廠看增，加上越南新廠將投產，營運蓄勢推進。



永光3月營收月增18.95％，年成長4.64％；其中，3月電子化學品年增31％，醫藥化學品年增20％，色料化學品年增6％，碳粉年增2％。第一季色料持穩推進，電子化學品年增19％。



長興電子材料營收占比30％，其中以PCB原料乾膜光阻占比逾九成；3月營收月增59.16％。材料-KY（4763）因成本趨緩、新單利基策略發揮，訂單能見度已達5月，第二季擴產計畫持穩推進。