湧急單 自動化設備吃補

新冠肺炎疫情攪局，延緩自動化設備產業景氣復甦，上銀(2049)、大銀(4576)、亞德客-KY(1590)、全球傳動(4540)及直得(1597)等自動化設備相關氣動元件、傳動系統或定位系統等零件族群，陸續接獲醫療、5G、自動化、半導體、電子或面板等產業短急單，第二季營運持續升溫，全年營收可望優於去年。



上銀集團旗下上銀、大銀陸續接獲短急單，其中，上銀傳動系統零件及模組急單來自大陸醫療、電子、5G、手機、半導體及自動化設備產業，歐洲口罩、防護衣及額溫槍等相關醫療設備訂單增溫，大銀3、4月短急單來自半導體及面板設備，兩公司忙加班趕貨。



上銀3月合併營收13.64億元，年減27.42％，月增12％，為近5個月新高。大銀3月合併營收2.53億元，年成長25.05％。兩公司聯手拿下廣州豐田廠塗裝工廠自動化產線訂單，上銀提供滾珠螺桿等傳動系統元件及單軸機器人，大銀負責傳動定位系統，預計第二季陸續交貨，另外，上銀接獲日本零售通路採購10多條口罩自動化產線，第一條生產線4月出貨。



上銀表示，4月出貨可望優於3月，第二季營運優於首季。大銀也指出，半導體設備、面板設備、自動化設備及PCB各占公司營收三分之一，除半導體及面板設備商持續有急單，自動化設備需求也開始回溫，4月出貨至少維持第一季水準。



全球傳動表示，3月合併營收回升至2.51億元，年成長37.58％，3月短急單來自大陸自動化設備、5G基地台相關設備業者，大陸經銷商通常是月初下單，月底交貨，依目前生產排程，4月出貨會優於3月。目前在手訂單達13～14億元，集中在下半年至明年交貨。



氣立旋轉氣缸等自動化氣動元件，因全球疫情升溫，對口罩、防護衣及呼吸器等防疫醫材設備需求大增，湧現短急單，3月合併營收1.46億元，月增幅136.67％，改寫同期新高且創近18個月新高。4月訂單滿載，訂單能見度看到5月中。



亞德客3月不論以人民幣或新台幣計價，都創單月新高。亞德客表示，客戶因中美貿易戰下單保守，經一年半消化庫存，目前自動化設備需求慢慢增溫，大陸建置5G基地台，帶動5G相關設備需求增溫，推升氣動元件需求，亞德客3月接單是出貨1.25倍，4月接單出貨比與3月相當，第二季進入傳統旺季，營運可望優於去年同期。