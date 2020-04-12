不敗存股！14檔連10年配息 殖利率逾6％

時序進入上市櫃公司除息密集期，接下來會步入旺季，投資專家建議，想要當存股達人，順利打敗定存族，要選擇上市至少10年以上，且超過10年年年都配息，依此再篩選近10年平均殖利率及2019年殖利率「雙六」，都在6％以上，屬於獲利及配息均屬強中強的個股。

據統計，中連貨、根基、聖暉、至上、敦陽科、順達、資通、漢唐、中菲、禾伸堂、精誠、海韻電、致新及宇瞻等14檔個股，近10年來，年年都配息，且均有高殖利率，近10年來平均殖利都在6％以上，約達6.39～8.1％之間，同時，2019年（於2020年配息）殖利率6.44～12.61％。

投資專家指出，第1季台股大跌，許多年輕人湧入大量網路開戶，小資族開始趁著低點布局，由於上班族無法天天、隨時看盤，因而會鎖定高殖利率股，然而投資人不能只看單一年度高殖利率股，應慎選個股才能讓自己投資立於不敗之地，應優先選擇長期配息的公司。

存股達人認為，一家公司上市櫃時間超過10年，且近10年年年都有配息，是一個可以參考的指標，若只有短期1年或2年配息，短期突然大幅配息不足為奇，也代表公司經營獲利不穩定，但可連續10年高配息，意味著這家公司獲利穩健成長。近來上市櫃公司將陸續除息，投資人若想要趁著低檔逢低布局，穩健長期配息股成優先參考標的。

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