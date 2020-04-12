存股存息 14檔近10年填息勝率高

高殖利率股不稀奇，還要能填息才有看頭！投資專家一致指出，參與除息不能賺了股息賠了價差，一定要尋找篩選可填息股才是王道，據統計，近10年填息勝率6成以上，且快速填完息，成為投資人最愛，包括台積電（2330）、聯發科（2454）及嘉聯益（6153）等14檔個股，值得投資人留意。

時序即將進入上市櫃公司公布股利政策，甚至採季季配個股，也已相繼進行配息。台新投顧研究部協理范婉瑜認為，在疫情尚未獲得完全控制、現金為王的時代，建議宜避開景氣循環股，而存股存息成為投資人目光關注的焦點，另疫情來襲，但與民生內需的相關類股較不受影響，也值得留意。

據台新投顧統計，篩選近10年填息機率高，至少有6次以上填完息，且平均多在5～10個交易日填完息，近10個交易日獲得外資逆勢買超逾一千張的個股，計有台積電、聯發科、嘉聯益、奇鋐、裕隆、中工、智原、景碩、美律、原相、微星、創意、大毅、中磊等14檔個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，3月是市場最恐慌的時候，長假過後外資賣壓明顯減輕，推升台股重返萬點行情；然而投資人參與除息最重要就是以可以賺股息，但也不能因而賠了價差，在股價處在相對低位階下，除息填息的勝率較高，相關個股可做為投資人是否參除息的參考。

投資專家指出，上市櫃公司上市時間超過10年，且年年配息，同時填息勝率高股，據有一定的參考依據。據統計，過去10年以上，上市櫃公司除息完成填完息比率達6成（即6次填完息）以上計有上百檔，近期外資賣超雖減緩，但近10日仍賣超180億元，但可獲得外資逆勢加碼一千張以上個股，顯示填息能力強，成外資青睞的標的。

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