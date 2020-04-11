3月海賺81億 富邦金三冠王

富邦人壽3月大賺，推升富邦金控獲利超車國泰金，3月自結稅後淨利81.24億元，較去年同期成長83％，累計今年首季稅後淨利229.43億元，較去年同期成長84％，每股盈餘（EPS）為2.24元，榮登金控單月獲利、累計第一季稅後淨利及每股獲利三冠王！

富邦人壽2020年3月稅後淨利為74.85億元，較去年同期成長533％，累計前三月稅後淨利160.64億元，較去年同期大幅成長424％，主要受惠於投資績效表現亮眼，也因此成為富邦金控的主要獲利引擎。

富邦人壽去年第四季就開始在投資面重視「避險」，包括減碼中國債加碼國內債券ETF，同時也一次增提30億元外匯準備金以提高抵禦匯率波動的空間，整體投資的靈活性反應在近期的獲利上，也因此躍升3月最會賺錢的壽險公司。

受惠富邦人壽投資績效大力挹注，富邦金控3月獲利一舉登上最賺金控公司，抵銷了旗下台北富邦銀行因市場波動影響金融操作表現，3月獲利僅2.74億元的衝擊；以及富邦證券也受投資市場波動影響評價損益，3月稅後淨損1.88億元。

富邦金控總經理韓蔚廷在日前法說會上曾公開表示，今年首季整體損益還能控制在不受新冠肺炎疫情衝擊，但第二季就得看疫情後續發展狀況；另降息可能對銀行利差壓縮的負面影響，因此，必須在投資面更加靈活應變才可能大幅降低疫情帶來的影響。

去年富邦人壽整體投資表現亮眼，總投資收入為1,454億元，今年則將隨疫情機動調整股債投資方向，2019年富邦金稅後淨利為585億元，較2018年成長23％，每股盈餘5.46元，連續11年登上台灣金控業每股盈餘第一，至今年首季仍保持每股盈餘冠軍寶座，甚至在首季創下單月獲利超車國泰金控，以及首季整體獲利同步居冠的傲人成績。

未來富邦人壽的投資的操作也攸關富邦金本季的獲利表現，據了解，富邦人壽去年加碼700億元台股部位，今年年初有略為調節，短線由於疫情尚未明朗，所以增持現金暫時以觀望為主，但強調未來會逢低加碼高股息個股，也會伺機搶進租金穩健的不動產。

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