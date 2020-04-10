「疫」團亂…上市櫃Q1營收三年新低

新冠肺炎疫情打亂企業營運腳步，上市櫃公司3月雖有急單加持，帶動業績優於2月，包括台積電等共有52家逆勢創高，超乎市場預期，但首季上市櫃營收合計為7.42兆元仍較去年同期衰退，更創下三年新低水準。

根據台新投顧統計，上市櫃3月營收2.69兆元，年減4.62％，終結自2016年以來同期持續成長表現，不過，仍比2月營收大增28.4％；累計上市櫃首季營收7.42兆元，年減6.9％，為2017年第二季以來新低，反應企業營運動能遭受疫情衝擊。

較去年同期衰退6.9%

群益投顧董事長蔡明彥表示，今年農曆春節後疫情開始增溫，首先是中國各地陸續宣布封城，導致生產鏈出現問題，干擾產業出貨進度，1、2月營收皆呈現「雙減」，3月則有部分遞延訂單交貨、回補庫存需求顯現，以及工作天數較長等三大因素，挹注業績優於2月水平。

進一步觀察，上市櫃3月營收「兩極化」趨勢明顯，共有52家寫下歷史新高，並集中在台積電、祥碩、博智等電子股與熱映、泰博、鈊象等宅經濟概念股；從類股區分，半導體、電子通路、資訊服務同步拿下3月及首季營收年增排行前三名。

而疫情風暴席捲全球，加上油價崩跌、需求減少，大幅衝擊相關產業營運狀況，觀光類、油電燃氣與營建族群3月營收衰退程度最為慘重，年減幅度各達53.75％、35.01％、26.87％。

觀光、油電燃氣、營建族群 3月最慘

其中，上市櫃更有63家3月營收觸底，雖然較2月的245家已大幅減少，但業績腰斬公司還不在少數。

凱基投顧台股總分析師張明祥指出，歐美新增確診人數出現降溫跡象，市場普遍預期疫情會在6月前受到控制，若在此前提下，各國政府隔離政策陸續解除，經濟活動恢復，第二季營收將略優於首季表現，下半年成長增幅擴大，呈現逐季向上，全年營收低點可望落在第一季。

展望後市，張明祥說，大立光4、5月業績趨緩，第二季營收可能與第一季持平，跟往年平均有兩成增幅的落差較大，導致部分失望賣壓湧現，而營收轉弱研判與iPhone 12延遲出貨，以及華為跟三星可能調整訂單兩大因素所致，顯示手機供應鏈在3月積極拉貨後，營運動能相對偏淡，5G基地台、伺服器因中國大陸新基建需求出籠，預計業績表現較佳。