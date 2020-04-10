15檔首季績優 外資回頭

智邦、紘康等防疫概念股獲買超，「有基之彈」續航力可期

疫情爆發以來，包括口罩、消毒、體溫測量器、新藥、原料藥等產品，到宅經濟的伺服器與網通相關商品，以及遊戲、資安族群等都成為「防疫概念族群」，隨上市櫃公司營收公布，真實受惠程度原形畢露，其中，包括智邦、紘康等15檔個股第一季營收年增，10日並獲外資回頭買超，「有基之彈」也讓防疫概念股下周有望維持續航力。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，歐美疫情有逐步放緩現象，中國復工狀況改善，加上美國祭出無限量QE（量化寬鬆），市場恐慌情緒緩和。

近日歐美股市出現反彈，而新興亞洲股市以台股反彈力道最強，儘管疫情難以預料，但往往金融市場都會提前反映利空，目前呈現利空鈍化態勢，市場低接買盤蠢蠢欲動，外資有望逐漸轉向。

元富投顧總經理鄭文賢指出，這波低檔回升由權值股帶動，接著高殖利率股、落後股接棒補漲，然超跌段利潤已結束，接下來第二季業績一定要夠強才會上漲，因此關鍵在於第二季展望。

隨遠距傳輸、資料儲存的需求大增，與WiFi及雲端資料中心相關個股，包括智邦、聯發科、立積、穩懋、聯茂、全新、瑞昱、明泰、聯亞、宏捷科、新唐等有望持續受惠，外資10日回頭買超100～3,505張。此外，疫情雖見趨緩，但中央到地方各單位仍高度戒備不敢大意，體溫測量相關個股包括紘康、熱映、泰博、松翰等第一季營收年成長，10日獲外資回頭買超。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，在各國政府傾全力祭出救市政策下，疫情雖延緩市場復甦時間，但反而可能在未來給予更強勁回溫的可能性，加上台廠在全球主要科技創新趨勢中扮演要角，中長期而言台股後市仍不看淡，惟選股為重，持續留意5G、AI、物聯網等成長性佳相關族群。而朱冠華則看好在家工作趨勢有利資料中心及伺服器相關廠商，而5G供應鏈則可因中國加速新基建腳步而受惠。