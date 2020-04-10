4/10美股焦點新聞 重點摘要

美股周四相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-空頭回補 激勵周四紐約期金漲4％



空頭回補 激勵周四紐約期金漲4%；因美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將建立新貸款計畫，預計投入2.3兆美元來提振經濟，進而打壓美元走軟，使市場對黃金投資意願增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲4%，並觸及1個月高點；此外，白銀漲逾5.5%，為表現最佳之貴重金屬。

本日最新報價 6月黃金漲68.5美元，報每盎司1752.8美元，5月白銀漲0.84美元，報每盎司16.05美元，7月白金漲15美元，報每盎司748.6美元，6月鈀金漲14.8美元，報每盎司2110美元。

（商品行情網 羅宇揚）

2.LME基本金屬-買盤進場 支撐周四LME期錫漲3.9％



買盤進場 支撐周四LME期錫漲3.9%；因冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，使市場預期將提振金屬需求回升，進而吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨多數走升，其中期錫漲3.9%，為表現最佳之金屬。

此外，據LME鋅庫存量顯示，期鋅庫存增加8500噸或9.5%，至9萬7975噸，導致市場憂心供給過剩，進一步引發投資人獲利了結，拖累期鋅挫逾1.1%，為本日唯一下跌之金屬。

終場期錫上漲561美元，報每公噸14958美元；期鎳上漲165美元，報每公噸11672美元；期鋅下跌22美元，報每公噸1901美元；期鋁上漲14美元，報每公噸1479.5美元；期銅上漲17美元，報每公噸5019.5美元；期鉛上漲4美元，報每公噸1722.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-減產不如預期 周四美油期貨急跌9％



交投震盪，周四美國原油期貨急跌9%；由於石油輸出國組織(OPEC)會議同意，5至6月減產1000萬桶/日，以提振提油價低迷情勢，不過仍遠低於市場原先預期2000萬桶/日，減產幅度不如預期，令市場信心遭受打擊，油價應聲急跌，回吐盤中漲幅，其中美油跌9%，盤中曾一度觸及28.33美元高點，倫敦原油跌逾4%，盤中最高至36.38美元。

美國NYMEX-5月原油期貨收盤下跌2.33美元，報每桶22.76美元，5月熱燃油跌0.04美元，報每加侖0.97美元，5月RBOB汽油持平，報每加侖0.68美元；倫敦ICE-6月布倫特原油期貨下跌1.36美元，報每桶31.48美元。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

4.棉花期貨-買盤進場 激勵周四紐約期棉漲1％



買盤進場 激勵周四紐約期棉漲1%；因市場預料冠狀病毒(COVID-19)疫情接近高峰，棉花需求可能回升，進而吸引投資人買盤進場，進一步激勵期棉漲1%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨上漲0.53美分，漲幅0.98%，收盤每磅54.37美分；而7月棉花期貨上漲0.46美分，漲幅0.85%，報每磅54.40美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸11120元人民幣，較前一日上漲105元人民幣；庫存方面，截至4月8日，ICE登記庫存27,255包，與前一日持平。

（商品行情網 羅宇揚）

5.聯準會再出手 美股本周風光收場



周四華爾街股市風光結束一周行情，因美國聯準會再推出新的紓困方案，以提振因防疫導致龐大關閉潮而受到重創的地方政府與企業。

根據聯準會新推出的2.3兆美元援助計畫，該美國央行將與銀行合作，向員工不超過1萬人的企業提供為期4年的貸款，並直接購買州政府債券與人口較多市郡的債券。

美國上周初次請領失業救濟金人數連續第2周突破600萬人，但分析師表示，聯準會將買進垃圾債券的消息為市場帶來一大提振。

周四收盤，道瓊工業指數漲285.8點或1.22%，為23,719.37點。標普500指數漲39.84點或1.45%，為2,789.82點。那斯達克指數漲62.67點或0.77%，為8,153.58點。

受惠於新冠狀病毒疫情出現逐漸見頂的跡象，以及全球接力推出大規模激勵措施，本周標普500指數上漲12.1%，創下1974年來最大單周漲幅。道瓊指數本周收漲12.7%，那斯達克漲10.6%。

聯準會再度出手，激勵金融股指數大漲5.19%，為標普500指數帶來最大的提振。摩根大通躍升8.97%，在道瓊指數成分股中漲幅領先。iBoxx高收益企業債基金上漲6.55%。

防禦型的地產股與公用事業股漲逾4%。受油價由大漲轉為大跌影響，能源股下挫1.08%。

周五（4月10日）為耶穌受難日，美股休市，使本周交易日縮短。

（時報資訊 柯婉琇）

6.美股消息面：OPEC＋減產不如預期 美油急跌9.3％



投資人看好石油輸出國組織（OPEC）與其盟友將達成減產協議，周四原油價格一度飆升逾10%，但主要產油國的減產力道不如預期，原油價格盤中急轉直下，終場美國期油大跌2.33美元或9.3%，為每桶22.76美元。倫敦布蘭特期油下挫1.36美元或4.1%，收在每桶31.48美元。OPEC+宣布，自5月起每日原油產量減少1000萬桶，但投資人懷疑這個程度的減產是否足以抵銷新冠肺炎疫情導致的燃油需求崩跌。

聯準會周四推出新紓困方案，帶動美元走軟、金價大漲，紐約6月期金收漲68.5美元或4.1%，為每盎斯1752.80美元，創下2012年10月來新高，本周金價收漲7%。5月期銀收漲84.8美分或5.6%，為每盎斯16.053美元，本周收漲9.6%。

美國勞工部周四公布，上周（截至4月4日）初次請領失業救濟金人數達660.6萬人，較上周減少26.1萬人，但仍創下歷史次高記錄高，並超出市場預期的550萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為426.55萬人，較前一周增加159.875萬人。截至3月28日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加439.6萬人，為745.5萬人。

（時報資訊 柯婉琇）