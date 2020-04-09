4月9日一分鐘強弱勢股

4月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

立隆電

(2472)

9.91

3月營收創一年半以來新高，訂單能見度直達Q2季底

旭富

(4119)

9.67

捐贈奎寧原料藥協助防疫，獲買盤按讚，股價火速攻頂

達麗

(6177)

8.97

去年獲利大躍進，每股配發3元股利，殖利率破10％

長榮航

(2618)

8.72

自營商連四日買超，客機變貨機，航空業搶現金流

美時

(1795)

7.8

20項新藥開發案，產值上看200 億美元，營運展望正向

金寶

(2312)

6.67

集團設口罩和呼吸機產線，晨盤獲買盤敲進一度攻漲停

長榮

(2603)

6.11

日K寫下連三紅，重返票面價，投信連四日站在買方

信錦

(1582)

5.92

遠端辦公加持，3月營收改寫同期新高，4月業績續旺

台灣高鐵

(2633)

5.5

無畏將配息降至1.21元利空，內資依然買超力挺

智伸科

(4551)

4.58

去年每股賺7.6元獲利創高，擬配發每股配息2.5元

製表：廖育偲

4月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

熱映

(3373)

8.9

日K連二黑，外資反手調節463張，60元關卡不保

廣錠

(6441)

7.89

自營商賣超逾百張，黑K棒摜破5日線，連二日走跌

泰博

(4736)

7.18

跌破5日線， 失守170元，三大法人聯手賣783張

紘康

(6457)

6.38

短線漲幅已大，獲利賣壓出籠，陷60元關卡保衛戰

胡連

(6279)

5.96

車市疲弱，歐系外資維持其中立評等，目標價67元

家登

(3680)

5.78

外資和自營商齊出貨175張，股價滑落5日線之下

奇力新

(2456)

5.37

股價連六漲局面止步，三大法人同步減碼1,197張

科嘉-KY

(5215)

5.31

短線漲幅過大，修正與均線間乖離，內資翻空操作

宣德

(5457)

5.25

終結股價連十漲，三大法人獲利下車，均呈現賣超

譜瑞-KY

(4966)

4.8

三大法人全面轉賣，合計逾百張，結束日K連二紅

製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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