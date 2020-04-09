4月9日一分鐘強弱勢股
4月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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立隆電
(2472)
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9.91
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3月營收創一年半以來新高，訂單能見度直達Q2季底
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旭富
(4119)
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9.67
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捐贈奎寧原料藥協助防疫，獲買盤按讚，股價火速攻頂
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達麗
(6177)
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8.97
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去年獲利大躍進，每股配發3元股利，殖利率破10％
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長榮航
(2618)
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8.72
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自營商連四日買超，客機變貨機，航空業搶現金流
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美時
(1795)
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7.8
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20項新藥開發案，產值上看200 億美元，營運展望正向
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金寶
(2312)
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6.67
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集團設口罩和呼吸機產線，晨盤獲買盤敲進一度攻漲停
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長榮
(2603)
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6.11
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日K寫下連三紅，重返票面價，投信連四日站在買方
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信錦
(1582)
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5.92
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遠端辦公加持，3月營收改寫同期新高，4月業績續旺
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台灣高鐵
(2633)
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5.5
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無畏將配息降至1.21元利空，內資依然買超力挺
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智伸科
(4551)
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4.58
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去年每股賺7.6元獲利創高，擬配發每股配息2.5元
製表：廖育偲
4月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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熱映
(3373)
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8.9
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日K連二黑，外資反手調節463張，60元關卡不保
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廣錠
(6441)
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7.89
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自營商賣超逾百張，黑K棒摜破5日線，連二日走跌
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泰博
(4736)
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7.18
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跌破5日線， 失守170元，三大法人聯手賣783張
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紘康
(6457)
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6.38
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短線漲幅已大，獲利賣壓出籠，陷60元關卡保衛戰
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胡連
(6279)
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5.96
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車市疲弱，歐系外資維持其中立評等，目標價67元
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家登
(3680)
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5.78
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外資和自營商齊出貨175張，股價滑落5日線之下
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奇力新
(2456)
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5.37
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股價連六漲局面止步，三大法人同步減碼1,197張
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科嘉-KY
(5215)
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5.31
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短線漲幅過大，修正與均線間乖離，內資翻空操作
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宣德
(5457)
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5.25
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終結股價連十漲，三大法人獲利下車，均呈現賣超
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譜瑞-KY
(4966)
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4.8
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三大法人全面轉賣，合計逾百張，結束日K連二紅
製表：廖育偲
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