今日焦點股 重點摘要

今(4/9)日熱門焦點股如下：

（1）台灣櫻花（9911）受惠節能家電補助政策發酵，3月合併營收5.21億元，年增率達22％；今年首季合併營收15.96億元，年增率也達15.61％，業績表現亮眼！9日在業績題材加持下，早盤股價最高上漲至44.70元，漲幅逾1.5％，自營商已連續多日買超櫻花。

台灣櫻花2019年合併營收62.98億元，年增5.2％；稅後淨利8.89億元，EPS達4.06元，成長11％，無論營收及獲利均雙創歷史新高。

台灣櫻花表示，中國廚衛電市場受貿易戰影響，2019整體市場銷售下滑，加上今年首季新冠肺炎疫情影響，預估中國廚衛電市場要到第二季末，才有機會走穩回升。

不過，台灣櫻花強調，櫻花中國近年主要策略為-集中資源聚焦經營且率先經營換購市場，預計在整體市場回溫後，對櫻花中國長期銷售表現仍可樂觀期待。

台灣櫻花自2019年開始進行2025年的各項中長期計劃布局，目前各項投資均已陸續開展，去年推出淨水器產品市場反應熱絡，今年預計開展100家淨水專櫃店。

此外，櫻花看準台灣整體裝修市場商機每年超過100億元，去年設立的櫻花家居事業，第一家旗艦店今年4月插旗台中新光三越百貨。櫻花評估，新開展的家居事業預計將拓展櫻花整體業務範圍，創造銷售成長動能。（工商時報 曾麗芳 ）

（2）檢測設備廠致茂(2360)3月合併營收14.21億元，創今年來單月新高，第一季合併營收約33.7億元，比去年同期增長22.92%，回復成長趨勢。

致茂3月合併營收衝上今來新高，達14.21億元，月增率56.37%，年增率45.03%；2020年1-3月合併營收33.7億元，較去年同期增加22.92%。

致茂第一季營收年增逾2成，今年業績可望回到成長軌道，外資近期連續十個交易日買超共達3287張。致茂今股價續揚，攻上130元。

致茂公司看好今年半導體測試業務可望持續成長，預計將再增加逾1成。致茂公司於上季法說會表示，新冠肺炎疫情對於市場會有一些變數，不過今年來自半導體測試需求延續，看好半導體的三大部分測試應用，此外，旗下子公司兆晟在晶圓廠應用可望對今年業績有所貢獻。

致茂於上季法說會指出，公司去年半導體測試業務成長22%，今年上半年客戶需求動能持續。致茂本身研發製造都在台灣，可以完全供應客戶需求，上半年需求還不錯。致茂預期，今年半導體測試業務可望較去年再成長逾1成，包括IC產品可靠性測試、3D感測元件所需的飛時測距（ToF）測試設備與光纖通訊檢測設備將是主要成長動能。

去年上半年受到美中貿易戰，以及子公司威光自動化業績減少79%影響，致茂集團2019年總營收139.1億元，年減18%。受惠高毛利產品比重提升，整體毛利率47%，拉升3個百分點；歸屬母公司淨利18.54億元，年減27%，每股純益4.48元。去年度以盈餘分配之現金股利每股3元。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：3月營收攀5個月高點，雙升2位數，昨外資賣超大減，今早股價續彈逾3.5%。

2.燁輝(2023)：組太陽能發電國家隊拚綠能，激勵今早股價跳空漲停鎖死，仍有排隊買單近1700張。

3.裕隆(2201)：認虧健體，獲外資連3日買超，昨投信更擴大買超4138張相挺，激勵今早股價續漲逾5.5%，飛過季線。

4.寶隆(1906)：3月合併年增21.21%，昨獲外資擴大買超176張，早盤股價一度漲近6.5%。

5.三商壽(2867)：外資偏多操作，股價彈力增強，早盤一度漲近5%。

6.新光金(2888)：今受邀線上法說，昨外資大舉買超10,791張，帶動早盤股價漲逾2%。

7.大宇資(6111)：庫藏股ING，早盤爆量急攻漲停。

8.網龍(3083)：今日受邀參加櫃買線上法說，早盤挾量攻漲停暖場。

9.高鐵(2633)：擬將配息降至1.21元，惟外資終止連3日賣超，早盤續漲逾3.5%。

10.至上(8112)：上月營收創近17月新高，Q1不淡亦年增54%，股價上揚。

11.長榮航(2618)：外資終結連5日賣超，客機變貨機，航空業搶現金流，晨盤續爆量高漲逾5.5%，觸及漲停價。

12.迅杰(6243)：上月營收月增80.95%、年增29.15%，Q1年增2.88%，早盤直登漲停。

13.富喬(1815)：PCB題材續旺，外資續加碼力挺，人氣擁簇，股價跳上漲停價。

14.信錦(1582)：遠端辦公加持，3月營收寫同期高，4月續旺，晨盤帶量高漲逾6%。

15.麗臺(2465)：3月營收月增11.85%、年增8.30%，推升股價強闖漲停。

16.旭富(4119)：捐贈1公噸奎寧原料藥協助防疫，晨盤獲買盤按讚力挺，股價火速攻頂。

17.科妍(1786)：3月營收年增36%，晨盤一度亮燈漲停，來到1個月高位。

18.杭特(3297)：3月營收向上，早盤急觸頂，跳上月線。

19.元太(8069)：順利復工，3月營收月增9成，晨盤放量攻高4%，進逼季線。

20.同致(3552)：外資連3買，帶動股價連拉3根漲停。

21.鑫科(3663)：3月營收年增5成，激勵早盤火速攻頂，寫1個月新高價。

22.金寶(2312)：集團設口罩和呼吸機產線，晨盤獲買盤敲進一度漲停，攻克半年線。

23.達麗(6177)：獲外資連6買+108年擬配息2元、配股1元，早盤聞訊攻漲停，飛越半年線。