瑞幸爆財務造假 老謝：台投資人也吃過苦頭

瑞幸咖啡傳出虛增營業額，成了華爾街熱門話題，這個事件重創公司股價，瑞幸從51.38跌到只剩4.27美元。財信傳媒董事長謝金河指出，同係的神州租車也跌到只剩下1.2港元，在深圳科創板的神州優車也重挫，整個由陸正耀、錢治亞撐起來的龐大圈錢集團，瞬間跌坐在地上。

謝金河在臉書發文表示，其實，瑞幸一開始就不是以盈利為目的，而是用咖啡創造流量，用流量說故事，然後由華爾街的投資銀行家撰寫報告，努力說故事，大家一起造夢炒股價，這是賺錢最快的捷徑。

瑞幸在2018年元月成立，2019年5月17日就IPO，股價炒到51.38美元，市值一下子就達到120億美元，謝金河說，試想有什麼賺錢的速度比在華爾街圈錢快？這是陸正耀、錢治亞搭建的發財列車，只是比預期早出軌。大陸各省分中，來自福建的企業最有狼性，像福耀玻璃的曹德旺來自福清，他用最快速度讓福耀玻璃成為全國最大玻璃廠。送餐服務的美團，創辦人王興也是福建人，他的送餐服務已經是全國最大的集團。

他直言，福建人賺錢快、狠、準！在資本市場圈錢手法也一流，像美圖秀秀的蔡文勝，美圖在香港上市，股價最高23.05港元，上市不久就跌至1.32港元。在台灣也有一度流行海外企業來台上市，那時標註KY的有不少是來自福建晉江的鞋材公司，像KY再生，後來捲入假帳風波，股價從102元一直跌到現在，只剩3.29元，另一家KY勝悅，從180元跌至7.61元，還有一家業績不差的綠悅，股價一度炒到278元，後來業績急轉直下，股價跌到31元，大股東低價買回，私有化下市。另一家生產自有品牌童裝的淘帝，這兩年股價從250元跌至47.7元，都讓投資人吃足苦頭。

謝金河稱，從大陸、香港、到台灣，在資本市場都可以看到福建幫來者不善的身手！不過為了追求獲利極大化，用力過猛，後座力也大。瑞幸造假風波似乎已波及愛奇藝，這兩天愛奇藝股價急跌，似乎又有隱情。如果假帳風波滾大，除了面對高額求償，陸企在海外上市的估值也會下降。

文章來源：謝金河臉書

（中時電子報 徐慈薇）

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