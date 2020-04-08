遠端辦公加持 信錦營運有看頭

受疫情影響，全球遠端辦公、教育及宅經濟需求激增，推升相關概念股3月營收表現，監視器底座暨軸承廠信錦（1582）3月營收以8.91億元飆54個月以來新高紀錄，較2月暴增239％，信錦預期4月營運可望更上層樓，5月仍有機會維持高檔。

信錦8日公告3月業績，以8.91億元飆54個月以來新高紀錄，較2月暴增239％，月增23％，繳出月增、年增的雙增成績單，在全球遠端辦公、教育等商務需求激增之下，信錦預期4月營運可望持續升溫，成為標準的疫情受惠概念股；累計信錦第一季營收17.15億元，年減14.67％。

信錦表示，3月營收在工作天數恢復正常，及主要產品線在客戶回補庫存的需求下，推升營收成長，預期4月營運還會更上層樓，需求主要來自於全球遠端辦公、教育等商務需求。

信錦為全球最大監視器軸承暨底座廠，全球市占率達25％，由於公司現金充足，財務狀況以及配息均穩健，經營風格低調殷實，隨著公司規模擴張到一定階段，信錦重新訂出五年成長計劃及股利政策，除了本身的有機成長以外，也啟動比較積極的併購策略，挹注營運，期待將年營收增長幅度擴大至2位數，2021～2025年間，年營收以站穩百億為目標。

信錦今年預計配息4.5元，隨著這一波大盤指數重挫，以信錦8日股價計算，隱含現金殖利率攀升至6.5％，而伴隨五年成長計畫，信錦也訂出未來五年配息不低於4.5元的股利政策，延長配息的續航力，穩定收益股的概念趨濃。

信錦歷經資本改造，每股盈餘基本盤從5元拉升至7元，2019年每股盈餘攀升至7.61元，寫下歷年新高紀錄，而公司因為財務穩健，有比較強的體質，公司有望自外於景氣波動，高獲利成為常態。