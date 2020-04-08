環球晶客戶建庫存護身 Q1符合預期

矽晶圓大廠環球晶（6488）8日公告3月合併營收50.47億元，第一季合併營收135.15億元，符合市場預期。雖然新冠肺炎疫情影響全球電子產品供應鏈，但環球晶受惠於半導體廠提前建立安全庫存需求續強，海內外各廠的產能均接近滿載生產，將可持續滿足客戶強勁需求。

環球晶公告3月合併營收月增18.0％達50.47億元，與去年同期相較減少10.9％，第一季合併營收達135.15億元，與去年第四季相較微增0.1％，與去年同期相較下滑13.3％。

環球晶母公司中美晶（5483）8日公告3月合併營收月增17.0％達56.69億元，與去年同期相較減少9.9％，其中太陽能產品營收月增9.8％達6.23億元，與去年同期相較減少0.5％。中美晶第一季合併營收152.78億元，與去年第四季相較微增0.2％，與去年同期相較減少12.7％，其中第一季太陽能產品營收季增1.5％達17.64億元，但較去年同期減少7.9％。

中美晶及環球晶表示，新冠肺炎疫情仍在世界各地肆虐延燒，歐洲各國和美國深受其害，觀察全球疫情的趨勢，已實施嚴謹安全的防疫措施和應對策略，並將員工健康、客戶信任列為重要首務，並且預先備妥所有原物料的安全庫存。目前台灣總部和海內外所有生產基地營運一切正常。惟因全球受疫情蔓延的影響，已有多國實施邊境管理，國際航班的運輸流量減少，貨艙空間因而有限且運費漲價，進口原物料及出口貨物，運輸調度難度增加且成本上升。

不過，環球晶對第二季看法樂觀。環球晶指出，第二季訂單因應醫療相關零件需求遽增，以及遠距工作之用的硬體組件強勁需求，加上客戶為避免突發性的供應鏈缺口，持續建立安全庫存，訂單需求緊迫，未受疫情威脅。環球晶目前海內外各廠的產能均已接近滿載生產，持續供應客戶的強勁需求。

不過，中美晶受疫情影響，第二季太陽能產品訂單能見度較差，影響程度與影響時間長短，目前仍不明朗。