疫情搗亂 和泰車看台灣車市45萬輛目標不變

和泰車今天召開線上法說會，法人關心疫情對車市的衝擊，和泰車表示，目前進口車的供應並沒有受到影響，加上汰舊換新政策落日年，今年整體車市仍維持原本預估45萬輛目標不變。

和泰車法說會由發言人劉松山主持，2019年台灣汽車總市場登錄台數來到43.9萬台，和泰車在小型車銷售以14.1萬輛拿下32.3%的市占率，蟬連18年銷售冠軍。展望2020年，在1月底新春開工後，和泰以「看不到市場不好的理由」預估今年車市將持續成長，預估市場規模將來到45萬輛。

不過，開春以來，全球產業及經濟籠罩在疫情快速蔓延陰影下，各國政府為減緩疫情，相繼限制群聚活動，甚至封鎖邊界，造成產業鏈停擺，豐田汽車（TOYOTA）在全球多處工廠傳出停工，引發市場擔憂進口車缺車問題，以及疫情對車市售表現。

從第1季台灣車市表現來看，單季掛牌數10萬4046台，較去年同期成長8.2%，其中，和泰車單季掛牌數3萬5550台，年增19.4%，表現相對亮眼。

劉松山表示，原本45萬輛目標是在沒有發生疫情時的預估，目前暫時還沒有調整。疫情的確會有影響，但下半年新改款車陸續推出後，搭配今年是汰舊換新政策落日年，預估年底會有搶購潮，若疫情趨緩，買氣較上半年更熱值得期待。

至於進口車，劉松山指出，前陣子豐田（TOYOTA）確實關閉5個工廠產線，但已與原廠協調，由於台灣銷售表現持續成長，豐田承諾將調配其他配額轉來台灣，原先配額不會受到影響。

和泰車代理的TOYOTA第1季導入的新車型有Alphard，預計第2季有熱銷神車Corolla Altis GR Sport性能車型登場，而下半年將迎來Sienna大改款，第4季有全新的國產SUV要亮相。

至於Lexus有New Trend of Luxury-全新旗艦車款LM300h導入，劉松山表示，此車款原本計劃目標是700台，預購訂單達1000台，這個月已開始交車，已額外跟日本豐田爭取到300台配額。

劉松山表示，今年營運重點除了擴大車聯網應用，將加速全球化布局，觸角延伸至大陸、東南亞、非洲及中東等地。集團各轉投資包括和潤、車美仕，甚至中國大陸轉投資事業等都可望有不錯表現，其中，大陸銷售今年規劃仍是成長，已有新據點規劃中，銷售看起來沒有不利的影響。

延伸閱讀

疫情影響車市 豐田日本5工廠將停工

車市逆勢成長 4月加碼衝買氣

和泰車3月飆速 前30天新車銷售破3.2萬輛