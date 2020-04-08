4月8日一分鐘強弱勢股
4月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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裕隆
(2201)
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10
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減資整裝再出發，法人近日多站買方，股價續漲衝漲停
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合勤控
(3704)
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10
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外資近日偏多操作，早盤即放量觸頂，登近1個月高峰
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胡連
(6279)
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10
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成交量翻3倍增加，簇擁股價突破整理區間、收復月線
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惠特
(6706)
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10
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Q1在疫情衝擊下，業績表現仍相對穩定，H1暫估穩定
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信昌電
(6173)
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9.98
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復工後需求拉抬下，單月營收較上月彈升，帶動股價勁揚
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亞太電
(3682)
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9.97
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5G開台不缺席，近日成交量爆萬餘張，股價登上季線
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奇力新
(2456)
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9.96
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宅經濟發酵，出貨穩健、售價調漲等，3月營收創近7月最優
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凱美
(2375)
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9.94
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呼吸器訂單湧入，加上宅經濟發威，3月營收月增高達7成
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優群
(3217)
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9.92
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投信３月來偏多看，近一周來多站買方；目前殖利率逾5％
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台揚
(2314)
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9.91
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外資近日多站買方；昨成交量翻3倍增加，股價站穩各短均
製表：方歆婷
4月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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金像電
(2368)
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6.53
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股價漲多，獲利了結賣盤終止連9紅，長黑K向5日線靠攏
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華擎
(3515)
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5.97
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遭列警示股；股價漲多賣盤調節，結束連日跳空上漲局面
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是方
(6561)
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5.12
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3月營收創高，惟業績題材已反映，股價回落、破5日線
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熱映
(3373)
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4.54
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連2日列警示股；股價漲多、賣壓出籠，拉出長黑K棒
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信驊
(5274)
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3.64
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股價連3日留黑K、昨失守5、10日線，向月線求支撐
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緯穎
(6669)
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3.52
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賣盤調節，長黑K棒向5日線靠攏；短中期均線糾結
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圓剛
(2417)
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2.97
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3月營收雙升2位數，惟業績題材已反映，行情暫歇
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茂林-KY
(4935)
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2.83
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股價結束連3紅，業績題材欲攻乏力，季線得而復失
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定穎
(6251)
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2.49
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湖北PCB廠產能提升，然歐美地區需求不振成隱憂
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毛寶
(1732)
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2.3
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股價連留2日黑K棒，向5、10日線求支撐；KD不妙
製表：方歆婷
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