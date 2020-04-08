4月8日一分鐘強弱勢股

4月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

裕隆

(2201)

10

減資整裝再出發，法人近日多站買方，股價續漲衝漲停

合勤控

(3704)

10

外資近日偏多操作，早盤即放量觸頂，登近1個月高峰

胡連

(6279)

10

成交量翻3倍增加，簇擁股價突破整理區間、收復月線

惠特

(6706)

10

Q1在疫情衝擊下，業績表現仍相對穩定，H1暫估穩定

信昌電

(6173)

9.98

復工後需求拉抬下，單月營收較上月彈升，帶動股價勁揚

亞太電

(3682)

9.97

5G開台不缺席，近日成交量爆萬餘張，股價登上季線

奇力新

(2456)

9.96

宅經濟發酵，出貨穩健、售價調漲等，3月營收創近7月最優

凱美

(2375)

9.94

呼吸器訂單湧入，加上宅經濟發威，3月營收月增高達7成

優群

(3217)

9.92

投信３月來偏多看，近一周來多站買方；目前殖利率逾5％

台揚

(2314)

9.91

外資近日多站買方；昨成交量翻3倍增加，股價站穩各短均

製表：方歆婷

4月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

金像電

(2368)

 6.53

股價漲多，獲利了結賣盤終止連9紅，長黑K向5日線靠攏

華擎

(3515)

 5.97

遭列警示股；股價漲多賣盤調節，結束連日跳空上漲局面

是方

(6561)

 5.12

3月營收創高，惟業績題材已反映，股價回落、破5日線

熱映

(3373)

 4.54

連2日列警示股；股價漲多、賣壓出籠，拉出長黑K棒

信驊

(5274)

 3.64

股價連3日留黑K、昨失守5、10日線，向月線求支撐

緯穎

(6669)

 3.52

賣盤調節，長黑K棒向5日線靠攏；短中期均線糾結

圓剛

(2417)

 2.97

3月營收雙升2位數，惟業績題材已反映，行情暫歇

茂林-KY

(4935)

 2.83

股價結束連3紅，業績題材欲攻乏力，季線得而復失

定穎

(6251)

 2.49

湖北PCB廠產能提升，然歐美地區需求不振成隱憂

毛寶

(1732)

 2.3

股價連留2日黑K棒，向5、10日線求支撐；KD不妙

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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