上市、櫃企業營運快報

今(4/8)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.貿聯-KY7日完成新加坡商Speedy的100%收購案，取得生產基地與客戶，營收獲利於7日起正式認列，將擴增半導體設備、醫療設備客戶。

貿聯表示，Speedy Industrial在2019會計年度營收約為新加坡幣3140萬元，員工約250人。收購後將取得Speedy在新加坡與馬來西亞2處生產基地，並強化雙方互補的客戶基礎，除了加速工業用領域的業務拓展外，也擴增半導體設備、醫療設備客戶。

2.全球第四大空調壓縮機大廠瑞智精密3月兩岸合併銷售台數、合併營收均比2月成長，成長幅度高達70％以上，但囿於大陸家電廠因新冠肺炎疫情尚未全面復工，仍比去年同期衰退。

第二季進入大陸空調內銷旺季，銷售台數及合併營收可優於第一季。今(8)日股價以平盤15.20元開出，目前股價呈現上漲走勢。

3.新冠肺炎疫情蔓延，導致不確定因素增加，仲量聯行總經理趙正義表示，這間接影響全球投資者對不動產的決策。為振興經濟，除央行宣布降息、金管會鬆綁不動產投報率，政府積極投入1兆500億制定系列振興經濟政策。

投資人保持謹慎態度的同時，可仍伺機布局，商用不動產屬剛性需求強勁的防禦型資產，且投資報酬率平均2-3%以上，相對於定存未來近乎零利率的投資效益，是絕佳、保值的避險工具。

4.松果購物(6740)公布3月交易額(GMV)達2.37億元，累計今年第1季交易額表現達6.42億元。營收部分，3月營收0.42億元，年增152％，創單月新高，第1季營收突破1億元，達到1.05億元，年增96.62％。

5.因應遠東航空公司停飛，遠航已委託杜孟真律師進行信託財產專戶公告，受理申報登記期間將於109年4月15日(下周三)截止，金門縣政府提醒尚未向遠航登記退票的鄉親，務必於截止日前，向遠航辦理退票受理申請，以維自身權益。

6.近期美國REITs受到美股重挫的影響，也出現大跌走勢，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，RMZ指數（MSCI US REITs）目前折價高達35%，遠低於金融海嘯時水準，評價（P/FFO）降至17倍，低於過去十年的平均水準。

而股利率水準卻攀升至4.8%，與美國十年債利差創金融海嘯來新高水準(420bp)，吸引力大幅提升，配合Fed大力作多(聯邦利率逼近零及QE無上限)，未來美國REITs有機會展開絕地大反攻行情，目前正是逢低布局美國REITs基金良機。

7.網通晶片廠瑞昱第1季營收新台幣159.28億元，季減4.53%，優於市場預期的季減6%水準，並為歷年同期新高。

受惠客戶需求穩定，瑞昱第1季單月營收維持50億元以上高檔水準，其中，3月營收54.3億元，月增6.32%，年增20.82%，並為今年新高水準。

8.今年「台灣電路板產業國際展」（TPCA Show） 等5大展覽，將首度整合以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式在10月登場，預期將使用近2500個攤位，網羅5G時代新商機。

9.IC通路商至上（8112）受惠下游伺服器等客戶需求強勁，3月營收交出133.09億元亮眼成績單，月增25.4％、年增75.2％，創近17個月以來新高。

累計首季營收達322.52億元，年增逾五成。展望後市，在記憶體價格走揚、伺服器需求暢旺，以及5G手機步入成長期等挹注下，至上今年業績有機會再締新猷。

10.設備廠均豪去年盈餘每股將配發1.5元現金股息，殖利率高達8.82%，不僅公司將買回6000張庫藏股，大股東志聖與總經理陳政興也自市場加碼買進均豪股票。