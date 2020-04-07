歐美強彈 台指期上萬點

在美國總統川普釋出美國疫情趨緩，及歐洲主要國家疫情轉好的的訊息下，歐美股市一片歡騰。台指期夜盤率先突破萬點，預料8日台股可望延續歐美股市強彈格局，及7日跳空站上月線、一度攻上萬點的氣勢，進一步攻高站穩萬點。

法人強調，台股長線有四大利多，可望催化反彈變回升，短線看疫情與美股表現，只要美股續漲，台股就能重新克服萬點心理關卡，指數正戰戰兢兢挑戰收復萬點失土。

加權指數7日上漲177.65點，收在9,996.39點，漲幅1.81％，萬點關卡近在眼前，兩個交易日上漲332.76點，漲幅3.44％。而新台幣盤中一度勁揚1.46角，尾盤漲勢收斂，終場收在30.152元升值7.9分逾半個月新高。外資持續回頭布局台股，7日買超34.08億元，為連二日買超。本土投信則提前部署，已連四日買超，績效超越外資。

全球股市呈現報復性反彈，台指期夜盤開出後率先突破萬點，美股則延續周一飆升的力道，周二盤中三大指數勁揚逾2％，尤其道瓊工業指數開盤即再漲逾900點，漲勢驚人。台積電ADR則上揚1.8％，報50.87美元。研調機構Yardeni Research首席投資策略師雅德尼表示，最近市場行情顯示，投資人押注第四季將開始經濟復甦，並延續到2021年。

知名外資前台股策略分析師王嘉樞認為，假設未來幾個月內能確定疫情高峰已過，搭配降息、紓困（減稅）、石油低價、美總統大選等四大利多，台股有可能由反彈轉回升，且疫情終結速度愈快，有助市場較快恢復信心。

王嘉樞同時提出，大陸封城逐漸發揮效果，需求面的復甦可能比想像中來得快，台灣也因為經歷過SARS洗禮，防疫做得相對穩固，整體而言，亞洲可望率先走出疫情干擾。

康和證券投資總監廖繼弘認為，台股3月低點8,522點是否為底部，要觀察三個訊號，第一、月線留長影線。第二、月線扭轉向上助漲。第三、9周KD值黃金交叉及12周RSI達50以上。目前第一個條件符合，3月K線留1,184點長下影線，已有止跌訊號。

廖繼弘表示，3月台股跌幅太深及國安基金護盤奏效上演技術性反彈，目前美股及台股都站上月線並反彈超過0.382幅度，將朝著反彈0.5邁進，但台股反彈0.5為10,360點，即將面臨10,171和10,389點跳空缺口的壓力，基於反壓沉重，短線台股將在萬點上下300點震盪，預計將走時間波的橫向整理。