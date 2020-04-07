上市現金股利 逼兆元

上市公司去年獲利3月底全數揭曉，隨著股東會日期愈來愈近，配息狀況成為市場關注目標，據統計，目前董事會已決議股利政策的上市公司共有807家，整體現金股利金額達9,269.35億元，直逼兆元大關。



歷經首季震盪整理後，加權指數7日再度觸及萬點關卡，法人指出，第二季為股東會旺季，配息題材將是盤面重頭戲，台股往年具備高殖利率、配息穩健優勢，已是全球資金布局大型權值股的主要原因之一，預期今年仍有表現機會。



統計已公布股利政策的上市公司共807家，合計現金股利金額達9,269.35億元，若以絕對金額來看，現金股利發放前十大上市公司為台積電、中華電、台塑、台塑化、台化、南亞、廣達、統一、台泥、台達電，合計股東現金紅利將發放4,296.04億元現金股利，優於去年配發的4,168.9億元，成長幅度約3％。



在上市公司當中，目前暫由旭隼拿下現金股利配發冠軍，每股將配息23.2元，緯穎則以23元位居第二，其次依序為國巨的15元、和泰車14元、華碩14元，另有漢唐、麗豐-KY、長華、祥碩等11家配息皆超過10元，大方回饋成長果實給股東。



去年度股息配發王大立光尚未公布配息政策，市場預估，去年EPS創210.69元新高，以往年股利配發率大約在37％推算，每股現金股利粗估將達「7」字頭，約在78元水準，再創歷史紀錄，蟬聯每股配發王。



證交所指出，上市公司近年來現金股利殖利率約在3.08～4.52％，從2016年起，上市公司發放股利總金額逐年成長，每年皆超過1.1兆元，殖利率優於日本、香港、上海等鄰近市場，更加凸顯台股高現金殖利率特色。