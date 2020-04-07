破紀錄 外資3月淨匯出3,135億

外資再出現「驚慌式」出走潮。金管會7日公布3月外資單月淨匯出103.96億美元（約新台幣3,135億元），創下史上單月最大淨匯出量，首季外資合計淨匯出130億美元，也創同期最大淨匯出量。累計僑外資加上陸資淨匯入餘額到3月底為2,005.972億美元，降至近七個月新低。



上一次外資單月淨匯出最大金額是在2011年8月單月淨匯出80.22億美元，當時是因為歐債風暴，歐洲多國政府頻現財政困難，加上美國出現經濟衰退跡象，美債被降評等，造成歐美股市重挫，海外基金爆贖回潮，外資必須回防救援。金管會當時即解釋這是「短期急速驚慌式」的匯出，不會持續。



2011年7～9月外資也曾連續三個月淨匯出共143.08億美元，之後外資稍有回頭，全年淨匯出101.3億美元；2008年金融海嘯時，外資則是從4～11月連續八個月淨匯出共295.66億美元，且當年10月外資淨匯出75.21億美元，是當時的單月歷史最大淨匯出量，目前則是排名第三高。



今年3月遇上新冠肺炎疫情蔓延，全球資本市場重挫，美股等主要股市下跌逾兩成，也造成僑外資大量出走，單月淨匯出量近104億美元，創單月史上最高量，等於是新冠肺炎疫情造成的恐慌，已超越歐債風暴及金融海嘯的單月驚恐程度。



除了2009年金融海嘯後一年的首季外資淨匯出10.18億美元，已長達十年外資在首季合計都是淨匯入，但今年2月及3月連續二個月外資淨匯出，合計淨匯出金額達142.923億美元，即二個月已流出逾新台幣4,331億元。今年1月外資雖是淨匯入12.9億美元，但首季是淨匯出130億美元，創下同期淨匯出量新高。



前二月外資賣超台股1,657億元，但淨匯出僅786億元左右，但在金管會3月祭出有條件限空令後，外資前三月賣超台股約5,420億元，淨匯出3,919億元，金額已在拉近中。