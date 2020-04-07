4月7日一分鐘強弱勢股

4月7日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

泰鼎-KY

(4927)

10.00

投信、外資同步作多，力拱股價攻上漲停，終結連三日跌勢

雍智科技

(6683)

10.00

IC老化測試載板傳接單暢旺，業績題材加持，帶量收復跳空缺口

熱映

(3373)

9.98

3月營收改寫新高，防疫概念股買氣火熱，股價同步登頂

大毅

(2478)

9.94

轉單效益可期，被動元件成資金匯聚目標，外資連三買

科嘉-KY

(5215)

9.93

受惠於美系客戶積極拉貨，3月營收跳高，投信擴大買超力道

南亞科

(2408)

9.93

傳獲美資料中心大單，本土法人翻多加碼，收復月線關卡

倉和

(6538)

9.91

去年獲利亮眼，股價拉回吸引低階資金進駐，KD指標交叉向上

昇陽半導體

(8028)

9.90

3月營收雙增，首季業績持穩成長，外資連五日加碼布局

旺宏

(2337)

9.89

任天堂熱銷助攻，三大法人狂買2.3萬張，向上挑戰年線關卡

精元

(2387)

9.89

傳打入蘋果MacBook 剪刀腳鍵盤供應鏈，股價震盪走高

製表：陳昱光

4月7日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

神隆

(1789)

4.76

股價反彈力道不足，外資連三日拋售持股，測試季線支撐

康那香

(9919)

3.97

三大法人翻空減碼，拖累上攻氣勢，仍站穩所有均線之上

毛寶

(1732)

2.71

防疫題材股漲多拉回，部分資金獲利了結，KD指標反轉向下

聯茂

(6213)

2.05

3月營收改寫新高，業績題材失靈，外資、自營商逢高出場

南六

(6504)

1.97

高檔了結賣壓出籠，籌碼換手震盪，年線位置狹幅整理

泰碩

(3338)

1.85

土洋法人對作，減弱股價續航動能，力守半年線關卡

南電

(8046)

1.66

無視3月營收成長，外資、投信同步加重減碼，拖累股價開高走低

宏碁

(2353)

1.58

外資反手賣超，股價跌破5日均線，上方季線反壓沉重

潤泰新

(9945)

1.55

波段急漲逾3成，陷入量縮震盪格局，日KD高檔向上

旭富

(4119)

1.47

投信法人連四日減碼持股，股價衝高拉回，技術指標進入超買區

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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