4月7日一分鐘強弱勢股
4月7日一分鐘強勢股
|
名稱
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
泰鼎-KY
(4927)
|
10.00
|
投信、外資同步作多，力拱股價攻上漲停，終結連三日跌勢
|
雍智科技
(6683)
|
10.00
|
IC老化測試載板傳接單暢旺，業績題材加持，帶量收復跳空缺口
|
熱映
(3373)
|
9.98
|
3月營收改寫新高，防疫概念股買氣火熱，股價同步登頂
|
大毅
(2478)
|
9.94
|
轉單效益可期，被動元件成資金匯聚目標，外資連三買
|
科嘉-KY
(5215)
|
9.93
|
受惠於美系客戶積極拉貨，3月營收跳高，投信擴大買超力道
|
南亞科
(2408)
|
9.93
|
傳獲美資料中心大單，本土法人翻多加碼，收復月線關卡
|
倉和
(6538)
|
9.91
|
去年獲利亮眼，股價拉回吸引低階資金進駐，KD指標交叉向上
|
昇陽半導體
(8028)
|
9.90
|
3月營收雙增，首季業績持穩成長，外資連五日加碼布局
|
旺宏
(2337)
|
9.89
|
任天堂熱銷助攻，三大法人狂買2.3萬張，向上挑戰年線關卡
|
精元
(2387)
|
9.89
|
傳打入蘋果MacBook 剪刀腳鍵盤供應鏈，股價震盪走高
製表：陳昱光
4月7日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
神隆
(1789)
|
4.76
|
股價反彈力道不足，外資連三日拋售持股，測試季線支撐
|
康那香
(9919)
|
3.97
|
三大法人翻空減碼，拖累上攻氣勢，仍站穩所有均線之上
|
毛寶
(1732)
|
2.71
|
防疫題材股漲多拉回，部分資金獲利了結，KD指標反轉向下
|
聯茂
(6213)
|
2.05
|
3月營收改寫新高，業績題材失靈，外資、自營商逢高出場
|
南六
(6504)
|
1.97
|
高檔了結賣壓出籠，籌碼換手震盪，年線位置狹幅整理
|
泰碩
(3338)
|
1.85
|
土洋法人對作，減弱股價續航動能，力守半年線關卡
|
南電
(8046)
|
1.66
|
無視3月營收成長，外資、投信同步加重減碼，拖累股價開高走低
|
宏碁
(2353)
|
1.58
|
外資反手賣超，股價跌破5日均線，上方季線反壓沉重
|
潤泰新
(9945)
|
1.55
|
波段急漲逾3成，陷入量縮震盪格局，日KD高檔向上
|
旭富
(4119)
|
1.47
|
投信法人連四日減碼持股，股價衝高拉回，技術指標進入超買區
製表：陳昱光
延伸閱讀
🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram