上市、櫃企業營運快報

今(4/7)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.上市建商宏普率先公布3月營收新台幣3.32億元，年增3.2倍，連續兩個月年增呈倍數，月減37.4%，宏普表示，今年餘屋銷售交屋較多所致。儘管第1季疫情干擾，仍逆勢拚出佳績。

累計今年首季營收為10.4億元，較去年同期成長2.4倍，也創2016年同期以來新高。

2.上市櫃企業3月業績陸續出爐，多家科技廠商表現優於預期，呈現月增、年增的「雙升」態勢。法人認為，應與中國工廠陸續復工、需求回溫有關，後續業績表現仍待觀察。

根據台灣證券交易所公開資訊觀測站至截稿的統計資料顯示，上市半導體廠3月業績月增21.55%、年增35.19%；上市電腦及週邊設備廠業績月增47.11%、年增16.97%；上市光電廠業績月增36.44%、年增14.75%。

上市零組件廠3月業績也有不錯表現，月增58.26%、年增15.46%；通信網通廠表現相對遜色，業績月減1.07%、年減51.46%。

3.新冠肺炎帶動遠距工作比例大幅攀升，惟近期遠距視訊會議軟體Zoom傳出有資安漏洞，故中華電(2412)表示，為確保客戶權益，在資安疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，並提供與微軟合作「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案。

4.導電漿廠勤凱今年第1季業績可望改寫歷史新高紀錄，董事長曾聰乙與副董事長莊淑媛3月共加碼買進1500張自家公司股票，以實際行動展現對公司前景的信心。