今日焦點股 重點摘要

今(4/7)日熱門焦點股如下：

（1）DRAM廠南亞科(2408)3月營收衝上16個月來新高，加上美國記憶體大廠美光周一股價勁揚逾一成；台記憶體上游南亞科領軍，下游模組廠威剛(3260)等早盤股價全數上漲。

南亞科3月營收達53.56億元，月增17.37%，並創16個月新高，單月出貨量增加11%至13%，且產品平均售價提升1%至3%，是推升3月營收的主要動力。南亞科第一季營收144.19億元，季增近1成，也較去年同期增加26.79%，出貨量增加是帶動季營收成長主要動能。

南亞科表示，第一季營運未受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，預計10日舉行線上法人說明會，進一步說明疫情對未來市況影響。

由於第二季標準型及伺服器DRAM價格續漲，法人預估南亞科營運表現將比第一季持續增長。

此外，美股周一勁揚，美光股價收在46.37美元，大漲5.15美元，漲幅達12.49%，也帶動台記憶體上游製造廠包括南亞科、旺宏(2337)、華邦電(2344)今早股價均開高。下游模組廠威剛股價開高，十銓(4967)續攻。

下游同步受惠第一季記憶體產業淡季不淡，記憶體模組大廠威剛3月合併營收28.58億元，創下近20個月來單月營收新高，主要受惠於固態硬碟（SSD）及DRAM產品銷售成長，第一季合併營收71.85億元，較去年第四季小幅成長0.9％，營運淡季不淡，與去年同期相較成長12.1%。

威剛指出，近期居家辦公及遠距教學情況增加，電商、電競等需求也快速升溫，帶動筆記型電腦、桌上型電腦與伺服器等訂單大增，預期中長線記憶體供應鏈供不應求狀態不易反轉。

威剛也表示，受到新冠肺炎疫情影響，全球各大主要經濟體皆陸續出現需求暫延的現象。其中，中國大陸在疫情高峰期過後，需求已於3月下旬穩步回溫；歐洲及美加等地因疫情才剛開始延燒，實體經濟活動暫時出現延滯狀態，以目前的發展態勢推估疫情高點在4月、5月出現之後，歐美等地實體通路需求可望相繼於下半年回溫。（時報資訊 沈培華）

（2）工紙大廠榮成（1909）雖受新冠肺炎致使中國大陸廠區復工延後影響，2020年首季合併營收降至4年低點、稅前每股盈餘（EPS）0.07元，但受惠3月整體獲利顯著回升，象徵本業獲利能力的營益率登近1年半高點。集團預期，今年營收可望恢復成長。

榮成股價3月23日下探10.35元，創4年1個月低點，近日呈現觸底回升走勢。隨著台股今（7）日開高強彈逾200點，榮成股價開高後一度勁揚4.45％至12.9元，惟隨後漲勢明顯收斂至平盤附近、早盤小漲約1％。三大法人上周賣超2264張、昨（6）日續賣超1372張。

榮成2020年3月自結合併營收24.14億元，月增62.15％、年減39.57％，營益率達10.2％，創近29月高點。稅前淨利1.16億元、年增近3.7倍，其中歸屬母公司稅前淨利1.05億元、年增達2.71倍，較2月虧損0.71億元、0.62億元大幅轉盈，稅前每股盈餘（EPS）0.08元。

累計榮成2020年首季自結合併營收69.53億元，季減45.05％、年減39％，創4年低點，但營益率升至6.14％，創近1年半高點。稅前淨利0.87億元，季減74.96％、年減60.01％，其中歸屬母公司稅前淨利0.87億元，季減74.46％、年減60.69％，每股盈餘0.07元。

榮成中國大陸廠區受新冠肺炎疫情影響復工延後，對首季營運造成明顯影響。不過，受惠中國大陸3月上旬庫存回補狀況良好，使榮成3月營運狀況明顯好轉，湖北榮成亦於3月23日復工。不過，隨著疫情延燒全球衝擊外銷，紙箱需求需視後續發展而定。

榮成目前兩岸共有台灣彰化二林及中國大陸無錫、平湖、湖北等4座低碳造紙廠，財務長暨發言人鄒永芳日前法說時指出，集團預估今年中國大陸年產能將減少36萬噸，約占去年整體產能1成，但若台灣二林廠年底順利完成擴產，集團整體產能估與去年317萬噸相當。（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：3月營收寫16個月高點，Q1季增近1成，激勵今早股價強漲逾8.5%，飛過月線、突破60關。

2.威剛(3260)：3月營收登19個月高，月增16.82%，早盤不理外資昨轉賣超，股價漲約4.5%，50關在望。

3.台積電(2330)：ADR昨夜大漲6.18%，擬再發債216億元新建擴建廠房設備，今早股價漲逾2.5%、達284元，大振台股士氣。

4.第一銅(2009)：倫敦市場銅期貨一度上漲1.8%，在上周打破五周連跌後進一步擴大漲幅，激勵早盤爆量觸及漲停。

5.毛寶(1732)：防疫議題續夯，外資昨又轉買超，今早股價一度大漲近8.5%、衝上34元，企圖挑戰前高。

6.台塑化(6505)：Q1業績不妙，惟長線表現仍看好，股價續彈，早盤直攻上82元。

7.鴻海(2317)：首季營收失守兆元大關，第二季期待訂單遞延效應+股價處低檔，一早飆高2%。

8.金像電(2368)：伺服器題材加持，外資、投信齊偏多，股價衝上12年新高。

9.熱映(3373)：3月、首季營收雙創新高，開盤急攻漲停板鎖住68.3元。

10.聯上發(2537)：3月營收月增1.3倍、年增1.04倍，早盤大漲6%。

11.義隆(2458)：復工效益顯，3月營收年增由負翻正，首季亦增17.31%，Q2業績可望更旺，早盤上揚漲逾4%。

12.原相(3227)：利多集於一身，2020年營運仍樂觀看待，股價續強漲逾6.5%，站上季線。

13.晶電(2448)：需求回溫，3月營收寫5個月高點，晨盤挾量上漲逾3%。

14.玉晶光(3406)：iPhoneSE2呼之欲出，概念股開心，早盤上攻逾4%。

15.圓展(3669)：雲端會議、遠距教學商機發酵，上月營收雙升創一年半新高，股價跳空鎖漲停。

16.誠美材(4960)：不畏列入警示股，今起恢復普通交易，晨盤強登漲停價。

17.宏觀(6568)：今起買回庫藏股，早盤帶量跳上漲停。

18.華通(2313)：鴻海復工＋SE2與安卓重啟拉貨，3月營收有望重回成長軌跡，早盤股價一度漲逾7%、達35.05元。

19.宏遠(1460)：積極研發高功能醫療防護衣，早盤拉出第3根漲停。

20.上銀(2049)：急單助攻，3月合併營收月增12%，攀近5個月新高，外資昨擴大買超2664張，早盤放量漲逾3%，躍過月線。

21.高力(8996)：特斯拉無懼減產，Q1交車增4成，概念股歡騰，早盤一度站回60元。

22.圓剛(2417)：母憑子貴！受惠圓展3月開紅盤，3月、Q1年增率轉正，早盤一度觸及漲停。

23.康那香(9919)：口罩機上陣拚產，早盤股價一度衝上21.5元。

24.中租-KY(5871)：今年太陽能產能看增至少2成，有利母公司，早盤挾量漲逾3%。

25.加百裕(3323)：3月營收雙增及持續買回庫藏股，早盤亮燈漲停。

26.美利達(9914)：去年EPS8.37元，獲利寫近4年新高，早盤多方強勁，彈漲逾7%。

（4）牧德科技不畏疫情影響，首季營收創同期新高，3月營收月成長逾13%，激勵今天股價飆上漲停284.5元；儘管全球疫情持續，牧德仍看好今年營運重回2018年的高峰。

受惠業績面激勵，牧德今天股價飆上漲停板至284.5元，一口氣收復5日線、月線關卡。牧德近期股價強勢，股價連續3天上漲，短線漲幅已逾13%。

牧德科技表示，由於疫情持續，全球市場需求嚴重下滑，但牧德去年的布局今年陸續浮現，第1季業績仍創同期新高，看好疫情之際更是搶占台灣半導體與中國PCB（印刷電路板）市場的好時機。

牧德董事長汪光夏先前表示，今年產業5G需求將在第2季至第3季開始增加，牧德相關產品布局已到位，看好5G帶動新的PCB市場，以及Mini LED、AI邊緣運算和智慧相機等新領域動能，目標今年營運將重回2018年每股賺逾30元的歷史高峰。

汪光夏也預告，今年下半年牧德將布局兩大新領域，第一為PCB AOI上下游相關設備，市場產值每年達50億元，主要客戶為載板與軟板廠，牧德集結3大公司之力，預估今年下半年有成果；第二個是跨入年產值50億的新領域AOI設備，將會在下半年推進市場。（中央社）

（5）美系外資今天表示，代工廠鴻海有望從2020年底開始成為第6代Apple Watch的主要供應商，目標價升到90元，維持買進評等；日系外資看好長期獲利成長，維持優於大盤評等和目標價82元。

鴻海股價今天上漲1.2元開出，盤中高點來到71.9元、漲幅約2.4%，成交量逾2.38萬張。

美系外資發布研究報告指出，隨著廣達淡出Apple Watch組裝業務，鴻海有望從2020年底開始打入Apple Watch供應鏈，成為第6代Apple Watch主要供應商，推估2020年、2021年鴻海在整體Apple Watch出貨占比將上看17%、30%，可望貢獻鴻海2021年營收2%。

美系外資看好鴻海仍是代工和電子製造服務業的領導廠商，儘管面臨全球經濟衰退，財務體質仍較佳，將鴻海今明年每股盈餘預估值上調3%、2%至6.9元、8.6元，維持「買進」投資評等，目標價從88元調高到90元。

日系外資表示，儘管鴻海難以避免受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，仍樂觀看待長期獲利率成長趨勢，除了內部營運優化帶來效益之外，旗下富智康公司獲利能力改善也有幫助。

日系外資預期，鴻海營業利益率將從2020年下半年開始復甦，隨著需求回溫，2021年獲利有望年增25%，維持「優於大盤」評等和目標價82元。（中央社）

（6）受疫情影響，台灣電聲元件大廠美律首季營收年減逾3成，但3月營收已較2月大幅躍升，月增達2.7倍，不過長期訂單能見度恐不明朗，客戶端有可能面臨需求下滑。

美律公布3月營收新台幣26.27億元，和2月營收7.1億元相比，月增約270%，但仍年減22.29%，累計今年前3個月營收51.91億元，年減31.81%。

3月營收彈升，市場看好疫情衝擊淡化，激勵美律今天股價上漲逾3%，高點來到130.5元，收復月線關卡。

疫情波及產業，美律總裁黃朝豐先前表示，疫情在生產供給面和客戶需求都面臨很大的挑戰；在供應鏈方面要解決缺工缺料問題，客戶方面有可能面臨需求下滑，還有今年度新產品開發案，因人員異動困難，造成案件開發進度延後，目前還不確定，長期都非常不明朗。

美系外資先前指出，美律耳機事業長期應會成長，但短期風險包括華為的真無線藍牙耳機（TWS）專案可能從今年第2季延後至第3季，藉此重新分配資源給基地台和智慧型手機產品；部分消費性電子品牌例如蘋果（Apple）也可能進一步擴張耳機市占率，恐影響美律最重要的耳機客戶Bose。

針對iPhone揚聲器產品，美系外資預估美律市占率將從2019年的33%提高到2020年的39%，帶動相關營收年增20%。（中央社）