最壞情況已過 大摩樂觀喊：是時候買股票了

新冠肺炎確診案例在美國出現放緩跡象，激勵美國股市周一狂飆逾1,600點，市場氣氛樂觀。摩根士丹利分析師認為，對於股市和投資人而言，「最糟糕時刻已經過去」，喊話「是時候買股票了」。

外媒報導，由於美國新冠肺炎確診人數出現下滑，道瓊工業指數大漲逾1,600點，漲幅高達7.7%。美國總統川普周日晚間在白宮的記者會上援引4日說過的話，稱已經看到了疫情盡頭的曙光。

摩根士丹利美股策略師Mike Wilson表示，過去一個月資產被迫強制清算的日子已經過去，由於美國祭出無限制的貨幣、財政干預政策，加上美股已出現自2011年以來最具吸引力的估值，我們認為最壞的情況已過。

Mike Wilson說，對於股票和投資人來說，最壞的日子已經過去，並稱熊市以衰退結束，在6~12個月的時間範圍內，目前股市水位將被證明是很好的買入點。

股市表現雖然不錯，但前聯準會主席葉倫卻示警，美國經濟正遭受前所未有的打擊，預計美國第2季GDP孔急跌30%，失業率將攀升至12%~13%。

文章來源：‘The worst is behind us’ — the most attractive risk-reward in years means it is time to buy stocks, Morgan Stanley says

（中時電子報 徐慈薇）

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