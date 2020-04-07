三大缺貨概念族群 法人搶補蠢動

新冠肺炎疫情近期雖持續在歐美地區蔓延，但病毒狂燒的高峰期似逐漸緩解，使美股帶頭的全球股市短線多呈報復性向上反彈榮景，台股當然不例外，今開盤未幾重返萬點大關之上，顯示法人、大股東與主力群等市場大戶，搶回補股票的態勢蠢動。

目前看起來，第二季迄下半年景氣看好，且呈缺貨概念的三大族群，包括被動元件、矽晶圓與DRAM，普被市場認同基本面轉機，另外，疫情雖緩解，但短期全球主要國家的封城動作不會鬆懈，因此宅經濟概念仍值持續追蹤。

業內人士指出，被動元件的MLCC與晶片電阻，短中期供需緊俏狀況，似暫無解，因此，包括國巨、華新科、禾伸堂、大毅與奇力新等波段向上適度修正格局，不宜看淡。

矽晶圓方面，則以環球晶、台勝科兩股值注意；DRAM及快閃記憶體方面，又以南亞科、華邦電與旺宏等，值持續追蹤。

宅經概念股方面，封城、居家自主管理與民眾在疫情未獲有效掌控之前多不敢趴趴走之下，使遊戲機相關概念股值注意，包括鈊象（明星三缺一）、網龍（線上遊戲）與原相（任天堂供應鏈）等波段行情，仍值密切觀察。

業內人士表示，事實上，依歷史經驗觀察，大盤跌深就是利多，而前波盤勢拉回，不少股票多嚴重超跌，且多係對利空提前反應，因此，本波大盤反彈，得逢利空漸次鈍化後，呈現驚驚漲架構，而類股與個股自不例外，短多行情值持續追蹤。