4/7美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％



空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3%；因冠狀病毒(COVID-19)疫情嚴峻，令市場不確定性升溫，進而提振市場對黃金的投資意願，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲近3%，至逾3周高點；此外，白銀漲逾4.6%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲48.2美元，報每盎司1693.9美元，5月白銀漲0.68美元，報每盎司15.17美元，7月白金漲13.9美元，報每盎司732美元，6月鈀金跌29.2美元，報每盎司2076.8美元。

（商品行情網 羅宇揚）

2.LME基本金屬-買盤進場 激勵周一LME基本金屬期貨多數走升



買盤進場 激勵周一LME基本金屬期貨多數走升；因歐洲國家冠狀病毒死亡人數趨緩，以及主要金屬消費國中國工廠數據優於預期，提振市場投資意願，進而吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨多數走升，其中期鋅漲1.2%，為表現最佳之金屬。

終場期鋅上漲22.5美元，報每公噸1904.5美元；期錫上漲157美元，報每公噸14280美元；期鎳上漲50美元，報每公噸11289美元；期鋁下跌9.5美元，報每公噸1472美元；期銅上漲44.5美元，報每公噸4884美元；期鉛上漲17.5美元，報每公噸1674美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-減產會議推遲 周一美油回跌8％



減產會議推遲，周一美國原油期貨回跌8%；由於石油輸出國組織推遲至至4月9日進行減產會議，引發市場對沙、俄緊張關係再度升級；另外，投資人預期美國庫欣庫存增幅創紀錄，打壓油價應聲走跌，其中美油跌8%，倫敦原油跌逾3%。

美國NYMEX-5月原油期貨收盤下跌2.26美元，報每桶26.08美元，5月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.05美元，5月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖0.70美元；倫敦ICE-6月布倫特原油期貨下跌1.06美元，報每桶33.05美元。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

4.棉花期貨-買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4％



買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4%；因歐洲國家冠狀病毒(COVID-19)死亡人數趨緩，以及股市走升，進而提振市場消費意願，使天然纖維買氣增加，進一步激勵期棉大漲4%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨上漲2.07美分，漲幅4.06%，收盤每磅53.05美分；而7月棉花期貨上漲2.1美分，漲幅4.12%，報每磅53.08美分。

庫存方面，截至4月3日，ICE登記庫存28,394包，與前一日持平。

（商品行情網 羅宇揚）

5.看好美疫情趨緩 美股飆漲逾7％



美國新冠肺炎疫情最嚴重的紐約州單日死亡病例減少，點燃這場大流行病即將趨於緩解的樂觀情緒，周一美國股市飆漲，三大指數均上漲逾7%。

紐約州周日公布的新增死亡病例較前一日略為減少，為一周以來首見。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周一表示，該州新冠狀病毒感染病患的住院率下降，且死亡人數增幅放緩。

全球最大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯已接近達成減產協議的消息，亦為市場帶來些許提振。

周一收盤，道瓊工業指數飆漲1,627.46點或7.73%，為22,679.99點。標普500指數漲175.03點或7.03%，為2,663.68點，仍較2月中旬創下的歷史收盤新高下跌逾21%。那斯達克指數收漲540.16點或7.33%，為7,913.24點。三大指數均創下3月24日以來最大單日百分比漲幅。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數（VIX）跌至兩周來新低，但仍處於高檔。

道瓊指數30個成分股全面收高，波音更暴漲19.47%。

標普500指數11大類股全面大漲，以科技股上漲8.78%最為強勁，其次為公用事業股漲7.85%。受美國公債殖利率走高帶動，標普500銀行指數勁揚8.21%，創下逾一周來最大單日漲幅。

（時報資訊 柯婉琇）

6.美股消息面：看好疫情緩解、封鎖鬆綁 歐洲股市勁揚



義大利、西班牙等歐洲新冠肺炎重災區的新增死亡病例數放緩，點燃封鎖措施可望逐漸鬆綁的樂觀預期，周一德國股市大漲5.8%，帶動歐洲股市強勁反彈，歐洲斯托克600指數（Stoxx Europe 600 Index）上漲3.7%。主要類股全面上揚，集中在德國上市的汽車股暴漲近9.5%，漲幅領先；受封鎖措施重創的旅遊與休閒類股飆升8.2%。

石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）將產油國會議由周一延後至周四（4月9日），引發減產協商恐將破局的擔憂，儘管俄羅斯主權財富基金RDIF執行長暨莫斯科石油談判代表之一Kirill Dmitriev透露俄羅斯和沙國非常接近達成減產協議，曾一度帶動油價短暫轉升。周一美國期油收跌2.26美元跌幅8%，為每桶26.08美元。布蘭特期油收跌1.06美元或3.1%，為每桶33.05美元。

英國首相強森因新冠肺炎病情惡化已轉入重症加護病房，英鎊應聲走跌，英鎊兌美元從1.230美元貶至1.225美元，歐元兌英鎊從0.877英鎊升至0.881英鎊。

投資人看好新冠狀病毒疫情可望即將放緩，周一美股飆漲，受此影響，尾盤指標美國10年期公債收益率揚升7.8個基點，報0.6666%。紐約州州長古莫表示，該州新冠肺炎病患住院率下滑，死亡人數增幅趨於緩解，紐澤西州州長墨菲表示，紐澤西的病例曲線開始趨於平緩。

（時報資訊 柯婉琇）