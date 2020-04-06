4月6日一分鐘強弱勢股

4月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

金利

(5383)

10.00

會計師未再出具繼續經營存在重大不確定性的財務報告

寶齡富錦

(1760)

10.00

中研院完成15分鐘快篩試劑，將授權生產，傳有機會合作

雍智科技

(6683)

9.97

傳搶下聯發科大單，訂單到下半年，今年營收獲利將創高

勤誠

(8210)

9.96

客戶訂單增加及產品組合優化，EPS為7.62元創高

矽瑪

(3511)

9.94

佳世達擬砸10億元取得過半股權，股價大漲鎖住漲停

松翰

(5471)

9.94

額溫槍、耳溫槍等MCU訂單能見度已經放眼到7月

紘康

(6457)

9.93

測溫槍應用需求，MCU訂單暴增，能見度已達7月

熱映

(3373)

9.91

體溫量測產品熱賣，3月營收2.03億元，月增63%

恆大

(1325)

9.88

全球搶口罩，恆大業績成長，1月每股盈餘0.05元

誠美材

(4960)

9.86

會計師不再出具保留意見的財報，7日起恢復正常交易

製表：王淑以

4月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

合世

(1781)

10.00

股票遭到警示，公布自結數字，2月每股虧損0.13元

南璋

(4712)

9.94

每股淨值低於5元，列入全額交割股，7日生效

三發地產

(9946)

9.93

家族鬥爭事件延燒，也未釐清投資人疑慮，已列全額交割股

聯光通

(4903)

9.92

重大支出未能提供合理說明，至今疑慮未除，採變更交易方式

淳紳

(4529)

9.86

去年每股稅後虧損6.54元，為連續六年虧損，股價跌停

東貝

(2499)

9.85

未申報去年財報，1日起股票暫停交易並遭罰24萬元

英格爾

(8287)

9.77

去年財報顯示淨值為負數，5月11日起終止上櫃

燦星旅

(2719)

9.47

去年每股稅後虧損5.72元，連續五年虧損，股價重挫

大飲

(1213)

8.77

投保中心對大飲及大飲董事及監事提起民事訴訟事宜，股價下挫

劍湖山

(5701)

8.70

去年EPS為-0.76元，因新冠肺炎疫情衝擊，業績走弱

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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