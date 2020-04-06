4月6日一分鐘強弱勢股
4月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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金利
(5383)
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10.00
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會計師未再出具繼續經營存在重大不確定性的財務報告
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寶齡富錦
(1760)
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10.00
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中研院完成15分鐘快篩試劑，將授權生產，傳有機會合作
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雍智科技
(6683)
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9.97
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傳搶下聯發科大單，訂單到下半年，今年營收獲利將創高
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勤誠
(8210)
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9.96
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客戶訂單增加及產品組合優化，EPS為7.62元創高
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矽瑪
(3511)
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9.94
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佳世達擬砸10億元取得過半股權，股價大漲鎖住漲停
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松翰
(5471)
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9.94
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額溫槍、耳溫槍等MCU訂單能見度已經放眼到7月
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紘康
(6457)
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9.93
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測溫槍應用需求，MCU訂單暴增，能見度已達7月
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熱映
(3373)
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9.91
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體溫量測產品熱賣，3月營收2.03億元，月增63%
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恆大
(1325)
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9.88
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全球搶口罩，恆大業績成長，1月每股盈餘0.05元
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誠美材
(4960)
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9.86
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會計師不再出具保留意見的財報，7日起恢復正常交易
製表：王淑以
4月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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合世
(1781)
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10.00
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股票遭到警示，公布自結數字，2月每股虧損0.13元
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南璋
(4712)
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9.94
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每股淨值低於5元，列入全額交割股，7日生效
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三發地產
(9946)
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9.93
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家族鬥爭事件延燒，也未釐清投資人疑慮，已列全額交割股
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聯光通
(4903)
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9.92
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重大支出未能提供合理說明，至今疑慮未除，採變更交易方式
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淳紳
(4529)
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9.86
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去年每股稅後虧損6.54元，為連續六年虧損，股價跌停
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東貝
(2499)
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9.85
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未申報去年財報，1日起股票暫停交易並遭罰24萬元
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英格爾
(8287)
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9.77
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去年財報顯示淨值為負數，5月11日起終止上櫃
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燦星旅
(2719)
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9.47
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去年每股稅後虧損5.72元，連續五年虧損，股價重挫
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大飲
(1213)
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8.77
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投保中心對大飲及大飲董事及監事提起民事訴訟事宜，股價下挫
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劍湖山
(5701)
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8.70
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去年EPS為-0.76元，因新冠肺炎疫情衝擊，業績走弱
製表：王淑以
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