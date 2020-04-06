3大法人買超38億 台股登高9818伺機月線

美期指勁揚 台股大漲155點站上9800點

美股期指電子盤走高，一度大漲逾800點，帶動亞股全面大舉反彈，台股在電子股領軍下開高走高，站上9800點大關，大漲155.11點。

加權股價指數終場上漲155.11點、漲幅1.61%，收在9818.74點，成交值新台幣1497.89億元。股王大立光3月營收繳出月增近5成的成績單，為歷年最旺的3月，台積電及鴻海均出現黑翻紅。

觀察盤面表現，除了生技相關防疫、抗疫概念股持續強勢外，資金追逐部分受惠疫情改變生活模式帶動的需求產業，包括雲端、伺服器、筆電、平板電腦等相關供應鏈都相對強勢，另外，3月營收預期有好表現的個股也成為盤面焦點。

台股大漲逼近月線9855點，自低點8523點以來反彈15%，美股期指電子盤依舊強漲，顯示資金仍在尋找標的，台股若能突破月線反壓，可望朝萬點邁進。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期台股跌幅深度已足夠，但是否底部確定，需要觀察油價、疫情及企業回購3項指標，現階段已有部分台灣企業開始實施庫藏股，這也是台股接近底部的一項訊號。現階段台股大部分供應商還沒有看到訂單下修，但股價已反映第2季甚至第3季潛在砍單風險。

蕭惠中表示，雖整體景氣不明，亦有正面基本面可以期待。例如訂單能見度高族群，因受到疫情影響改變工作模式，在家工作見到需求升溫，包含商務筆電、伺服器、路由器等皆見到訂單增溫。中國因刺激經濟成長，加速5G基地台、光通相關進度，相關供應鏈可望受惠。

分析師表示，美台超級財報4月起登場，大立光9日打頭陣，晶圓代工龍頭台積電16日接棒，接著美股網飛、臉書、英特爾、亞馬遜及蘋果等重量級企業也要揭露營運成績單，將牽動後續台股行情。

三大法人買超台股38億元

台股今天漲155.11點，收在9818.74點，成交值新台幣1497.89億元。三大法人全數買超，合計買超新台幣38億元。

自營商買超9.94億元，投信買超5.95億元，外資及陸資買超22.11億元。