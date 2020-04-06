上市、櫃企業營運快報

今(4/6)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.科技大廠第一槍！為避免清明連假期間，前往中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11處景點員工成新冠肺炎防疫破口，鴻海宣布，有去過疾管署4月4日所載11大景點員工，今起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀才能進公司。

2.新冠肺炎疫情帶動居家遠距辦公，電腦設備和資料中心需求提升，法人預估美系大廠超微（AMD）訂單看佳，帶動後段封測包括通富微電和日月光投控封測量。

3.無畏武漢肺炎疫情影響，鴻海旗下工業富聯（601138.SH）復工率明顯爬升，法人指出3月底已恢復正常100%，供給端可望在第2季改善，估今年工業富聯業績看增9%到10%。

4.新冠肺炎疫情持續升高，不少企業改採在家上班、遠距會議，安侯建業（KPMG台灣所）示警，企業遠端會議系統不應即裝即用，應就會議內容分級，並搭配「四要三不」管控機制，避免企業機密網路裸奔。

5.東森集團總裁王令麟於清明連假收假前的4月5日中午，發布集團公告，如連假期間曾有去過11個風景區的員工，皆必須實行居家辦公一週。

6.台股停券回補即將步入高峰期，本週估計將有近500檔個股融券須強制回補，分析師認為，將是台股下檔支撐力量。

7.投顧法人表示，鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢生產受疫情影響，預估今年第1季營收將季減32%；2020年全年營收成長目標是否需要下修，可能等到5月才會較明朗。

8.雖然武漢肺炎疫情蔓延，但證交所為提高上市公司能見度，仍舉辦線上法說會，除今天登場以外資機構為主的台灣投資說明會，將在10日舉辦2場「第一上市公司線上財務業務說明會」。

9.台灣將在今年正式開台5G，亞太電信總經理黃南仁首談「頻寬」數字背後意義，強調頻寬不等於速度，聲援台灣大總經理林之晨看法，兩家業者「同一陣線」也讓市場聯想未來5G合作空間。