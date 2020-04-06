今日焦點股 重點摘要

今(4/6)日熱門焦點股如下：

（1）被動元件日廠村田製作所福井縣工廠有員工確診武漢肺炎，市場預期MLCC供給更吃緊，台廠國巨和華新科可望受惠轉單。國巨和華新科今天早盤走堅。

國巨一度最高來到283元，漲3.85%，隨後來到279.5元，漲2.57%。華新科最高來到167.5元，漲3.07%，隨後來到164.5元，漲1.23%。

村田製作所（Murata）5日公告集團發生新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染案例，確認4月4日集團旗下福井縣內工廠武生事業所，有員工確診2019冠狀病毒疾病。

日本經濟新聞報導，相關廠區主要生產積層陶瓷電容（MLCC）產品，是日本國內生產MLCC重要據點之一，主要應用在智慧型手機和其他電子產品，目前對客戶交期並沒有影響。

報導表示，評估與該名確診員工有過接觸史的其他工作人員大約有250名，將進行為期14天的居家隔離措施。

市場人士表示，村田製作所福井廠是日本國內最重要的MLCC生產基地，再加上近期菲律賓及馬來西亞的停工規定，勢必對被動元件MLCC的供給造成影響。台廠國巨和華新科可望迎接轉單效應。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。

本土法人報告表示，馬來西亞和菲律賓因應疫情實施行動管制令，進一步緊縮MLCC和晶片電阻供應吃緊，其中韓國SEMCO大約有3成到4成的MLCC產能在菲律賓，村田製作所大約有10%到15%的MLCC產能位於菲律賓。（中央社）

（2）股王大立光3月營收逆勢繳出亮眼的數字，來到新台幣54.44億元，月增高達48.22%，年增也有38.67%，表現超出市場預期，激勵今天股價開盤上漲120元，漲幅3.19%，穩定市場信心。

大立光在3月初考量歐美疫情嚴峻，開始對後勢營運轉趨保守，預估3月客戶拉貨動能將優於2月，但後勢客戶是否修正仍有變數，對市場信心有一定的壓抑，不過最新3月數字出爐，表現相當亮眼，優於市場預期，激勵今天股價表現領先台股三王。

大立光今天以3880元，上漲120元開出，開盤10分鐘股價最高衝上3885元，漲幅3.32%，向月線反壓3894元位置邁進。

大立光累計今年第1季合併營收132.15億元，較去年同期98.23億元成長34.52%。

受到客戶在中國大陸復工補庫存需求啟動下，推動大立光3月營收逆勢起飛，衝上54.44億元，是今年首度站穩50億元大關，並創下歷年同期新高，表現優於市場預期；但受到武漢肺炎疫情延燒全球拖累，市場需求急凍，市場轉趨保守，大立光預期，4月的拉貨動能恐較3月下滑，也成為市場多空拉鋸的關卡。

不過大立光也強調，截至目前為止，今年的資本支出以及未來的擴產計畫未受影響，仍將持續執行。市場聚焦大立光將於9日召開線上法說會，對後勢展望及第1季財報表現。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：節前外資連兩日買超，早盤股價漲至274元，再戰5日線。

2.中鋼(2002)：3月出貨攀近16個月新高，早盤股價漲至19.1元，挑戰5日線。

3.上銀(2049)：外資節前連兩日買超，吸引人氣匯集，早盤挾量強彈逾6%，達219元。

4.高力(8996)：本土法人聯手買超相挺，激勵早盤股價開高走高近6%，躍過月線。

5.華擎(3515)：「宅經濟」發威，推動伺服器族群行情，吸引本土法人進駐買超，激勵早盤股價一度漲逾6%。

6.廣達(2382)：基本面利多吸引本土法人買超，早盤挾量一度衝上64元、漲幅逾7%。

7.德律(3030)：3月營收5億5831萬元，月增、年增皆逾8成，股價強勢走高逾3%。

8.正崴(2392)：2019年EPS 4.1元，年增241%，今年營運不會低於去年，激勵多方攻高半根漲停板。

9.雙鴻(3324)：營運看旺至Q2，走出疫情陰影，多方開始趕路攻高逾7%。

10.統一(1216)：防疫未熄火，民生物資搶購帶旺業績，投信買超，股價偏多穩於68元。

11.矽瑪(3511)：佳世達擬砸10億元取得過半股權，身價鍍金鎖漲停。

12.精測(6510)：5G視訊商機大爆發，3月、Q1營收齊登同期新高，早盤力漲逾2.5%。

13.台塑(1301)：俄沙將召開原油減產協議會議，原油連2日強漲，股價利多回神漲逾2.5%。

14.松翰(5471)：MCU訂單滿、出貨暢旺，業績喊衝，晨盤帶量強漲逾9%。

15.紘康(6457)：防疫題材續火熱，3月營收預計亮眼，早盤衝上60.9元之漲停價。

16.大立光(3008)：3月營收逆風高飛，今年首度站穩50億元並創同期新高，晨盤攻克3800元及五日線。

17.中裕(4147)：3月營收寫新高+愛滋藥缺貨暴漲，激勵早盤跳空強彈7%。

18.宏遠(1460)：搶攻防護衣商機，帶動股價連拉2根漲停。

19.優盛(4121)：防疫題材續熱，吸引外資連二買，早盤一度亮燈漲停，彈上月線。

20.友達(2409)：三星退出LCD面板業，上周三獲外資翻多買超2.5萬張，晨盤價量齊揚勁彈4%，攻克月線。

21.晶電(2448)：上周三獲三大法人聯手買超3844張，晨盤放量勁揚近3%。

22.久裕(4173)：近10日獲外資天天買超，晨盤放量攻頂，一舉收復月線及季線。

（4）工業電腦大廠研華（2395）雖受新冠肺炎疫情影響，2020年首季營運動能轉弱，但接單狀況優於去年同期、客戶並未砍單，隨著中國大陸昆山廠產能全數恢復，第二季雖需觀察歐美疫情影響，整體營運前景看法不悲觀。

研華3月17日股價下探到219元的14月低點，1個月波段跌幅達3成，近日股價止跌回升，於240～250元區間盤整。今（6）日在買盤敲進下放量勁揚，最高上漲5.73％至258.5元，早盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

受新冠肺炎疫情干擾中國大陸昆山製造中心復工進度及物流，研華2020年2月自結合併營收32.31億元，月減達18.49％、年減9.51％，創近2年低點，但仍創同期次高。累計1～2月合併營收71.59億元，年減7.12％，續創同期次高。

展望首季營運，由於疫情影響昆山廠復工進度，加上出貨遞延、供應鏈短缺影響，研華預估合併營收落於3.65億～3.75億美元，年減5～10％，毛利率37～39％，營益率11.5～13.5％。由於今年業外無處分收益挹注，獲利可能出現雙位數衰退。

展望第二季營運，研華經營管理總經理暨財務長陳清熙先前表示，由於部分原物料可能短缺，尚無法判斷業績走勢，但目前接單比去年同期成長。董事長劉克振亦指出，客戶並未出現砍單狀況，對於未來營運展望不悲觀。

截至4月1日，研華全球員工中僅1名巴西員工確診新冠肺炎，目前持續康復中。生產狀況方面，昆山製造中心產能已全數恢復、出貨亦恢復正常，額外增產2成的台灣製造中心，與日本製造中心產能及出貨均正常。

至於全球各區組裝產線狀況，研華在台北、中國大陸昆山及日本福岡的產線營運、出貨均正常，產能全數恢復。歐洲及美國方面，目前營運及出貨狀況均正常，但位於加州及伊利諾州的美國產能目前僅6成，位於荷蘭、波蘭、德國的歐洲產能則達95～115％。

研華2019年合併營收創541.44億元新高，年增11.12％。毛利率升至38.97％，營益率17.05％創近12年高點。歸屬母公司稅後淨利73.51億元，年增16.87％，每股盈餘（EPS）10.51元、首度賺達1股本，雙創歷史新高。董事會擬配息7.8元、配股1元。合計派利8.8元。（時報資訊 林資傑）