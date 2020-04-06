5G報酬指數 台積電等10檔列成分股

台灣指數公司編製與全球知名金融數據服務公司FactSet共同冠名的台灣5G報酬指數，指數成分股依規則每年9月定期調整一次，最近一期指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、日月光投控、中華電、聯電、聯詠、穩懋、國巨、台灣大等。



台灣指數公司表示，5G報酬指數成分股採樣範圍涵蓋台灣上市、上櫃股票，利用FactSet的Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，選取屬5G技術硬體與服務及無線通訊服務提供商，依台灣指數公司自由流通市值排序挑選出具流動性之30檔股票做為指數成分股。



利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯，觀察「臺灣5G報酬指數」指數總報酬為101％，夏普比率（風險調整後報酬表現）為90.22％、2019年指數殖利率6.41％，均優於同期間大盤表現。



台灣指數公司表示，鑑於台灣第五代行動通訊技術（5G）近年的蓬勃發展，5G高頻寬、低延遲、廣連結的特性，大大增加其於行動寬頻、物聯網等領域應用，並為經濟、社會、生活方面都帶來創新的變化，台灣在5G技術硬體與服務及無線通訊相關產業擁有堅實基礎，相關產業供應鏈的股價表現普受投資人關注。



台灣5G報酬指數為統一證券委託台灣指數公司客製化編製，未來可望開發為ETF、ETN、指數權證或基金等指數化金融商品，提供投資人參與台灣5G產業投資的簡便管道。