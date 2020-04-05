美股反彈多是死貓跳？專家驚洩下波大海嘯

美國上周初領失業金人數飆至665萬人，兩周以來有上千萬人丟飯碗，不過美股周四（2日）仍大漲逾460點。但專家警告，美股還要再下跌30%才觸底，投資人別因一時反彈（死貓跳）而失去戒心。

Yahoo Finance報導，對沖基金創始人Dan Niles表示，回顧1920年以來市場的數據，美股跌幅高達30%的次數共有9次，大約10年就重演一次，而最終都會出現熊市反彈。

他指出，川普政府祭出2兆美元刺激方案和聯準會（Fed）降息6碼逼近零利率，激勵標普500指數3月下旬低點反彈了18％，這波彈升背後驅動力來自養老基金的歷史性重新平衡，因此是虛假的反彈。

Dan Niles示警，市場前一波賣壓殺出後，美股近期短暫獲得喘息機會，然而並非真正底部，由於目前股市估值仍高於歷史平均水準，他預期美股要再下修30%才可望觸底。

疫情大爆發後，美國政府祭出嚴格封鎖防疫措施，無數企業被迫關門或縮短營業時間，經濟活動急速萎縮，導致失業人數迅速飆升；不少經濟學家與Fed官員預估，美國第2季失業率將暴增至20%~30%。

Dan Niles表示，他愈來愈擔憂聯準會寬鬆政策，掩蓋疫情對全球經濟的影響，「當人們談論經濟將出現 V 型復甦時，他聽了覺得荒謬，因為失業率至少10%起跳。」

他認為，有這麼多人失業，經濟不可能很快復甦，不僅是美國如此，其他各國也會遭遇相同問題。

（中時電子報 吳美觀）