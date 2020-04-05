三星不玩LCD！散戶瘋搶面板 需小心

4/1愚人節，三星宣布退出LCD面板產業，市場歡欣鼓舞，友達、群創如浴火重生鳳凰，雞蛋跟水餃手牽著手一起奔向漲停板。因為三星，友達群創才跌到這個地步嗎？如果是，當然該漲；如果不是，反正愚人節。

攤開友達、群創財報，去年分別虧損192億、174億，合計大賠366億。虧損的公司並非不能投資，但是要深度了解產業狀況。友達2014~2016年前前後後借款高達959億，目前總負債2097億；群創總負債1377億，面板?唬賺錢能力平平，借錢功力一流。

人賺到錢，會先償還負債。但是企業會計攤提方式，未必忠實表達營運狀況。

友達總市值低於帳面現金，不構成買進理由，除非負債更低，除非未來不會燒錢。

長期面板股價之所以走到這個地步，不是公司治理的問題，是面板本身是個競爭激烈的產業。三星之所以退出，鬥不過友達群創？還是鬥不過京東方？

到2019年第三季為止，京東方市佔稱霸全市場，韓國LGD率先減產，此舉造成中國面板市佔率一舉突破5成，壟斷市場的企業擁有至高無上訂價能力，面板價格跌破成本，所以三星不玩了。

三星小尺寸AMOLED手持市場攻城掠地全球市佔率8成貢獻三星顯示器獲利9成，大尺寸量子點QLED技術獨步全球，為何還要死守賠錢的LCD？

三星不在乎京東方整碗捧去。友達、群創能嗎？哪個是挑戰哥利亞的大衛？股價的漲跌透露當下市場情緒，說不定人人買過?唬，現在更便宜還有利多還有更大的期待。

科技業產業波動大，新技術淘汰舊技術，無法築起護城河就必須不斷進步。競爭越激烈的產業，長期股價表現越差，太陽能、LED、面板都是如此，當過股王益通下市、東貝財報難產。

隨著經濟蕭條，生活預算排擠3C與奢侈品消費，電視終端需求下滑。愚人節激情過後，長期向下趨勢不變，便宜不等於物超所值，股票真正的價值是長期獲利能力，不是股價淨值比。與其搶進友達、群創，不如尋找，明天過後值得長期投資的好股票。

（本文作者為中華財經台分析師王文良）

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（中時電子報 吳美觀）