本周485檔融券強制回補 短軋空題材步入高峰

台股本周高達485檔個股融券需強制回補，個股短軋空題材將步入高峰；投資專家看全球各國積極管控疫情及救市措施、台股高殖利率及融券回補題材等，可望帶動台股4月行情高檔重登萬點關卡，低檔10年線具強勁支撐，區間來回操作高殖利率、5G概念、疫情受惠等題材股。



美股三大指數於清明長假重挫3.71～4.25％，不過台股步入股東會停資券高峰，本周高達485檔個股融券需強制回補，其中，券單逾3,000張待補包括友達、華通、南電、華新科及玉晶光，逾1,000張的則有恆大、聯茂、世紀鋼、華邦電、嘉晶、嘉聯益、玉山金、裕隆、茂林-KY、智邦、穩懋等，可望獲軋空回補的買盤支撐股價走勢。



第一金投顧董事長陳奕光認為，各國積極救市以及紓困帶動資金行情對股市、債市、黃金等均有利，美國3個月債券殖利率轉正及國際油價低檔反彈，國際研究機構推估歐美疫情5月初趨緩，而且也加速研發疫苗，國際資金將流入疫情及利率相對持穩的亞洲新興市場，台股高殖利率及54萬餘張融券餘額待回補醞釀軋空等因素，4月有望重新見到萬點行情，本波指數高低檔拉回反彈0.5滿足點為10,360點，高檔上看萬點到10,360點，低檔10年線具強勁支撐。



康和證券投資總監廖繼弘指出，大盤3月的月K線留1,184點長下影線，出現止跌訊號，觀察能否突破月線及扭轉月線向上助漲，9周KD值能從低檔交叉向上，由跌深反彈轉為較強的中期反彈。研判4月高低檔為9,000點至10,000點，上檔月線走低至9,900點間，還有萬點關卡及10,180點頸線壓力，低檔10年線緩升至9,114點。建議隨指數反彈至壓力區減碼，區間來回操作，如美股反彈帶動台股9周KD值交叉向上，再積極操作。



統一投顧董事長黎方國表示，全球政府正視疫情及管控疫情，市場恐慌情緒下降，而全球央行救市、美國無限量QE及2兆美元紓困，但歐美祭出居家禁令影響經濟急凍，美國第二季GDP估兩位數衰退及失業率飆高等，將影響台股4月盤勢激烈震盪，指數區間介於9,100點到10,400點，建議區間操作題材股，如5G概念台積電、台郡、聯茂、華通；宅經濟及Server產業包括金像電、嘉澤、緯穎、博智；漲價概念股國巨、南亞科等。