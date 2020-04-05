恐慌指數回落 進場契機浮現

新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，致全球金融股市出現巨大波動、殖利率創新低，全球主要國家也相繼祭出貨幣、財政政策及減稅等振興經濟方案、聯手救市。法人建議，投資人第二季可尋找槓桿較低、現金流穩定、股息殖利率誘人的優質標的，嚴控投資組合波動度。

根據研究資料顯示，近期市場大幅修正，除了對疫情擔憂之外，金融市場急跌也連帶壓抑投資人信心、造成市場流動性緊縮。現階段，除了新增確診人數仍在上升外，另外包括流動性指標，以及波動度指標，二大指標近日都有出現改善跡象。

安聯投信產品首席蔡明潔表示，隨市場恐慌升高、市場流動性緊縮，全球央行迅速反應，紛紛提出降息或量化寬鬆來支撐市場。全球央行積極動作，有助緩解市場流動性緊張，流動性指標如FRA-OIS利差近期就出現明顯下滑。

觀察股債波動指數，如反映股市波動的VIX指數，或是觀察債市波動的MOVE指數，近期也均自高點回落，顯示市場信心略為趨穩。但，股債波動指數現階段仍在相對高點，料近期波動難免，市場可能持續震盪。

VIX指數近日突破80，而前次突破80水準為金融海嘯期間，因此若以金融海嘯期間狀況分析，由股市高點到VIX高點期間，股市跌幅已反映整個最大跌幅的三分之二，顯示VIX自高點出現後，股市將逐步築底，呈現區間震盪走勢，有利分批布局。

此外，各國政府也積極推出財政刺激為市場注入強心針。整體而言，短期震盪持續，但拉長時間來看，金融市場流動性增加、貨幣供給上升，對風險性資產的穩定走勢會有所幫助。投資建議上，短期市場信心尚未恢復，建議投資人可以平衡型或多重資產基金作為分批布局的核心標的。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，國際貨幣基金（IMF）表示已準備好動用1兆美元的貸款，幫助各國應對新冠疫情衝擊，同時呼籲各國在財政、貨幣以及監管方面進行合作。市場資金充沛增加流動性，投資人可逢低做中長線投資。

群益投信表示，2020年市場仍有不少變數須提防，操作上仍需留意不確定性的干擾，因此在機會與風險並存的2020年，完善資產配置、區別產業趨勢、精選持股標的及留意風險控管仍是投資重點，方能穩中求勝。