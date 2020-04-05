連假美股下挫 台股由證交所法說會領軍抗壓

清明連假期間美股3個交易日合計下跌864點，台股週一開盤恐面臨壓力。不過證交所本週將邀請33家上市櫃公司執行長參與投資說明會，加上大立光法說會，都是市場關注焦點。

台股上週三收在9663.63點，三大法人連假前一天合計賣超新台幣45.02億元。而美股道瓊工業指數在清明連假期間下跌864點，週五終場收在21052.53點，單週跌幅達2.7%，4週來第3度週線收黑。

儘管台股週一開盤恐面臨壓力，不過為搭建台灣優質企業與國際機構投資人溝通橋梁，台灣證券交易所與寬量國際財務顧問公司、群益金鼎證券在6至10日舉辦Taiwan CEO Week On Air線上台灣投資說明會，邀請33家上市櫃公司執行長與會。

此外，股王大立光將於9日舉行法人說明會，其他包括泰碩、和泰車、南亞科等指標企業也將在本週舉行法說會。

新光投信董事長劉坤錫表示，在長假台股休市期間，美股跌多漲少，不排除週一台股陷入整理格局。台股將反映已公布的去年財報、接下來陸續公布的3月營收及第1季業績。

劉坤錫認為，台股結構已變，電子股盤整，但受惠俄國、沙烏地阿拉伯、美國有望對原油減產達成共識，有利油價走揚，傳產股較有表現機會，尤其是台塑四寶可以留意。不過，整體而言，台股盤整之際，以個股輪動為主。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，美國新冠肺炎疫情升溫，失業率增加，民眾搶買民生物資外，另因在家上班、遠距教學需求，帶動筆記型電腦、平板電腦需求，也擴大網際網路使用，這些都可能排擠消費者對手機、消費性電子產品的購買力。

陳冠升指出，以台股指標台積電為例，約有1/2的產品應用在手機及消費性電子產品，未來須觀察台積電法說會，是否會有下調業績展望的可能。

他認為，台股目前主角仍在筆電等PC相關產業及個股，但近期股價已大漲，不能再大量追高，甚至需要逢高獲利了結，也須提防手機及3C消費性電子產品需求不好，拖累電子股反彈。

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