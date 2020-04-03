14檔殖利率雙5 法人搶

仁寶、潤泰全等近五年平均皆逾5％，去年EPS優，投資價值浮現

新冠肺炎狂襲歐美，造成股崩，國際油價重挫，危機入市如何選股學問大，投資專家認為，隨著股價大跌，高殖利率成為選股顯學，包括仁寶、英業達、潤泰全等14檔去年每股獲利優，且擁有短長期「雙5」高現金殖利率題材，投資價值浮現，吸引法人買盤，扮演第二季台股明燈。

由於歐美疫情仍持續攀升高峰，預估最快要到4月中以後才有機會走平，因而法人對台股盤勢看法也偏保守，不過，台股有國安基金與政府基金等國家隊強力護盤，預期短線跌破前低8,523點的機率不高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，第一季台股大跌，由股價位階較低，拉高現金殖利率，台股在10年線附近打底，建議清明節連假過後，台股若受國際股市影響而下跌，拉回到10年線約9,100點或跌破9,000點，可留意高殖利率股逢低布局。

尤其不能只看單一年度殖利率突然拉高，若可五年平均穩定配息且擁高殖利率股，代表獲利穩、配息好。

篩選去年每股純益（EPS）達1～16元，公司擬將配息1～13元，以4月1日收盤價計算，現金殖利率5～10％，且近五年平均殖利率都在5～10％，擁殖利率「雙5」題材，近十個交易日獲得法人較積極買超者，計有14檔個股，包括仁寶、英業達、潤泰全、美律、復盛應用、科嘉-KY、致新、中菲行、總太、松翰、元翎、力達-KY、優群及漢唐等，這14檔個股分散在各不同產業族群，其中仍以電子股為大宗。

因疫情持續擴大，遠端辦公需求旺，帶動PC、NB需求大增，仁寶及英業達是受惠族群。仁寶預期第二季出貨將大增，業績題材發酵，英業達集團開拓智慧醫療商機，未來將導入防疫病房，協助醫護人員採取遠端照護，商機夯。

台新投顧研究部協理范婉瑜表示，「漲時重勢、跌時重質」，擁有高殖利率個股，一方面也代表公司獲利穩健，具有穩定配息能力，除了看高殖利率與獲利之外，在新冠肺炎疫情持續，市場對未來經濟景氣有疑慮時，建議投資人也可慎選兼具有高速動比率及低負債比率，才有能力面對未來景氣寒冬的壓力。