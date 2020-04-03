台股死撐 真的殺不去？專家4面向破盲點

近期國際股市皆出現反彈回升的走勢，美股道瓊從歷史高點29568點下跌至3月23日18213點，重挫38.4%後終於出現反彈。台股也在3月19日見低點8523點後，開始止跌回升。但這邊是回升走穩？還是只是初跌段結束，走B波反彈，後續還有再跌的空間呢？筆者從四個面向來探討。

一、新冠肺炎：目前從大陸擴散至全球的跡象仍未見好轉。美國、英國都開始走向大爆發時期，南美洲、東南亞也有開始要爆發的跡象。疫情在全球四處流竄，確診與死亡人數持續攀升，至截稿為止，全球確診人數已突破70萬人。

國內的狀況則因為目前台灣超前布署防疫，將病毒阻絕境外，但近期留學生等海外人士陸續返國，確診人數不斷攀升，需觀察是否會造成社區大規模傳染，醫療體系能否負荷。台灣如果能持續控制疫情，台股的低檔支撐力道就會更強，反之則否。

二、油價：俄羅斯與沙烏地阿拉伯兩國對於減產沒有共識下，沙國揚言四月起將擴產搶市占，本月沙國是否會擴產，油價是否止跌回穩，也是台股是否落底的重要訊號。若油價持續下跌，對於美國頁岩油相關企業將造成嚴重打擊，相關的債券有成為呆帳的可能；另外，油元基金也會因為油價的崩跌持續出脫金融資產，以維持該國財政體系的健全。

三、疫情的關係，導致觀光、旅遊、航空等相關產業直接面臨衝擊，緊接著是全球化的產業供應鏈也為之中斷，3月26日美國公布初領失業金人數暴增至328萬人，打破金融海嘯時66.5萬人、1982年10月69.5萬人的歷史新高。意味著，美國因疫情嚴重衝擊就業市場，以及緊接而來的消費信心、個人與中小企業都有資金斷鏈的問題，不容小覷。

四、大陸持續以軍機侵擾台海和平，美國也派出羅斯福號航空母艦巡邏南海、台海，但疫情接削弱美中軍力下，緊接著蔡總統520就職演說前夕，大陸是否會擴大軍事活動，仍值得後續觀察。

全球經濟問題一環扣著一環，但重中之重仍在於疫情延續的時間，拖越久對於實體經濟的破壞越大，從企業營收獲利、各國失業率，乃至於全球產業的崩解都有不可小覷的危機。

目前各國疫苗研發尚需時日，當前多數國家央行祭出擴大寬鬆貨幣以及刺激經濟政策，充其量也僅為實體經濟續命，治本仍需待疫情有效控制下來，台股乃至於全球股市才能確定有落底止穩的跡象。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

（中時電子報 吳美觀）