走出3月驚魂 法人：4月台股關注3大指標

台股走過驚魂的3月，展望4月，疫情依舊牽絆著市場恐慌情緒，全球齊力抗疫、救市、救經濟的效益能否顯現，仍有待觀察，法人指出，疫情、總經表現及季報是主要觀察指標。

時序進入第2季，儘管各國持續祭出防疫及救市措施，由於歐美疫情仍未見降溫，全球將進入就業冰河期，在不確定因子仍多的情形下，市場多空看法分歧。

法人普遍認為，除了疫情發展，台股清明過後將陸續公布3月營收，接著大立光9日、台積電16日法說，將是重要的觀察指標。包括疫情發展、企業獲利、展望、總體經濟表現及債券市場都是後續觀察重點，預期將在利空下持續打底。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，保守等待4月中旬的拐點訊號，除了疫情的發展曲線能否趨緩外，季報也將牽動市場敏感神經，另外，美國債市表現及恐慌指數則是市場信心的觀察指標。預期台股4月將在9,500點上下500點區間震盪。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期台股跌幅已足夠，但是否底部確定，需要觀察疫情何時到達高峰、油價何時回穩、再來是企業回購。現階段台股大部分供應商還沒有看到訂單下修，但股價已反映第2季甚至第3季潛在砍單風險，已有部分台灣企業開始實施庫藏股，這也是台股接近底部的訊號。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則認為，資金方面，外資賣超見到收斂，且期貨、選擇權方向略偏樂觀，另外，3月中股市大幅下挫，融資水位已見到相對低水位，對於籌碼有正面幫助。

不過，鍾安綾指出，疫情發展為重中之重，義大利近期新增人數減緩是好的方向，未來觀察美國是否可望依循同樣走勢。台股過去在美國施行購債帶動國際股市反彈下見到反彈，短期流動性見到緩解，但預期在全球疫情未有明確方向前，對於全球總經影響尚無法量化，信心與股市難以有效回穩，建議投資人不要輕易抄底，分批以訂單能見度高族群為主。

第一金小型精選基金經理人陳思銘指出，儘管中國工廠進入復工階段，但歐美疫情帶來新的需求面問題，恐面臨客戶訂單交貨遞延、生產周期拉長等壓力，第2季訂單還有下修空間，未來1至2個月將是重要觀察期，如人流管制成效顯現，疫情有機會在5、6月改善，經濟活動將逐步重回正軌，帶動股市反轉向上。

（中央社）

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