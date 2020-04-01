七成上櫃公司去年獲利、31家賺逾1股本

櫃買中心今（1）日表示，777家上櫃公司公告申報108年財報情形，除主管機關核准延到4月底申報的大略-KY（4804）外，應於3月31日完成公告申報為776家，僅恩得利公司（1333）未申報，其餘都已完成申報。

統計已申報之775家上櫃公司108年營收為2.21兆元，較107年度減少264億元、衰退1.18％；稅前淨利1,851億元，較107年度減少16億元、衰退0.85％。

櫃買中心分析指出，獲利成長金額較大之產業主要為光電業、半導體業及電子商務業，光電業獲利成長主因全球太陽能市況逐漸由劇烈波動中回穩；半導體業因受惠觸控面板感測晶片需求成長及單價較高之長期合約出貨，帶動獲利增加；電子商務業則因特定公司營運策略調整，獲利由虧轉盈。至於獲利衰退金額較大之產業主要為生技醫療業、電子零組件業及電機機械業，生技醫療業因特定公司之投資架構調整而影響獲利，電子零組件業及電機機械業衰退主要原因是受美中貿易戰及全球經濟景氣趨緩所影響。

櫃買中心表示，31家上櫃公司108年每股盈餘（EPS）超過10元，5元至10元有73家公司，2元至5元有185家公司，整體獲利共有566家公司，約占已公告申報上櫃公司的七成（73.03％），顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

另統計截至3月31日止，上櫃公司已公布擬配發108年度現金股利之家數計454家，約占已公告家數65％（已公告700家），每股配發現金股利10元以上有17家，5元以上未達10元有34家，2元以上未達5元有129家，現金股利配發2元以上者共有180家；現金殖利率大於2％之公司有有401家，約占已公告家數之57％，顯示上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名）查詢。另亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

延伸閱讀

上櫃公司 2月營收增3.9%