4月1日一分鐘強弱勢股

4月1日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

松翰

(5471)

9.96

受惠測溫槍訂單延續，MCU需求爆發，股價強勢站上月線

潤泰新

(9945)

9.95

轉投資南山人壽挹注，去年獲利衝高，大方配息6元

友達

(2409)

9.94

三星提前退出LCD，帶旺面板雙虎，外資終止連13賣

群創

(3481)

9.94

LCD具轉單效應，土洋法人大舉加碼，KD指標交叉向上

紘康

(6457)

9.92

IC設計防疫概念股成多頭先鋒，測溫槍訂單能見度看到下半年

彩晶

(6116)

9.65

面板股上演慶賀行情，股價帶量直奔漲停，挑戰月線反壓

熱映

(3373)

8.24

歐美疫情仍未見高峰，體溫測量產品需求增加，買盤押寶業績題材

立積

(4968)

7.92

射頻前端模組出貨持續成長，市場看好3月營收有挑戰新高實力

力旺

(3529)

7.87

傳打入三星供應鏈，獲本土法人連日力拱，收復月線關卡

勝麗

(6238)

6.28

車用及穿戴式產品應用擴大，CIS傳漲聲，吸引資金追捧

製表：陳昱光

4月1日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

大成鋼

(2027)

7.06

去年獲利衰退，市場失望調節賣壓湧現，均線空頭排列

台塑化

(6505)

4.18

國際油價持續探低，加上鎖國政策不利市場需求，外資反手賣超

精元

(2387)

4.71

2月自結獲利仍呈虧損，三大法人偏空操作，股價漲勢受阻

麗清

(3346)

4.60

認列存貨損失，去年獲利大減9成，月線得而復失

王品

(2727)

4.54

股東會贈品熱度成一日行情，外資趁勢倒貨217張

為升

(2231)

4.46

新冠肺炎疫情衝擊車市，營運不確定性增溫，遭法人降評

超豐

(2441)

4.40

外資減碼力道延續，短打資金下車，股價終結連六日反彈

和泰車

(2207)

3.56

連假前買盤趨於觀望，追價力道不足，回測月線支撐

泰鼎-KY

(4927)

3.40

泰國加大防疫力道，市場擔憂影響營運動能，土洋法人大舉減碼

華碩

(2357)

3.18

外資終結連四日加碼，股價反攻氣勢轉弱，失守200整數關卡

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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