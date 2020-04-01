4月1日一分鐘強弱勢股
4月1日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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松翰
(5471)
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9.96
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受惠測溫槍訂單延續，MCU需求爆發，股價強勢站上月線
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潤泰新
(9945)
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9.95
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轉投資南山人壽挹注，去年獲利衝高，大方配息6元
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友達
(2409)
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9.94
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三星提前退出LCD，帶旺面板雙虎，外資終止連13賣
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群創
(3481)
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9.94
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LCD具轉單效應，土洋法人大舉加碼，KD指標交叉向上
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紘康
(6457)
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9.92
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IC設計防疫概念股成多頭先鋒，測溫槍訂單能見度看到下半年
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彩晶
(6116)
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9.65
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面板股上演慶賀行情，股價帶量直奔漲停，挑戰月線反壓
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熱映
(3373)
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8.24
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歐美疫情仍未見高峰，體溫測量產品需求增加，買盤押寶業績題材
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立積
(4968)
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7.92
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射頻前端模組出貨持續成長，市場看好3月營收有挑戰新高實力
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力旺
(3529)
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7.87
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傳打入三星供應鏈，獲本土法人連日力拱，收復月線關卡
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勝麗
(6238)
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6.28
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車用及穿戴式產品應用擴大，CIS傳漲聲，吸引資金追捧
製表：陳昱光
4月1日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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大成鋼
(2027)
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7.06
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去年獲利衰退，市場失望調節賣壓湧現，均線空頭排列
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台塑化
(6505)
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4.18
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國際油價持續探低，加上鎖國政策不利市場需求，外資反手賣超
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精元
(2387)
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4.71
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2月自結獲利仍呈虧損，三大法人偏空操作，股價漲勢受阻
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麗清
(3346)
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4.60
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認列存貨損失，去年獲利大減9成，月線得而復失
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王品
(2727)
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4.54
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股東會贈品熱度成一日行情，外資趁勢倒貨217張
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為升
(2231)
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4.46
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新冠肺炎疫情衝擊車市，營運不確定性增溫，遭法人降評
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超豐
(2441)
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4.40
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外資減碼力道延續，短打資金下車，股價終結連六日反彈
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和泰車
(2207)
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3.56
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連假前買盤趨於觀望，追價力道不足，回測月線支撐
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泰鼎-KY
(4927)
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3.40
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泰國加大防疫力道，市場擔憂影響營運動能，土洋法人大舉減碼
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華碩
(2357)
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3.18
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外資終結連四日加碼，股價反攻氣勢轉弱，失守200整數關卡
製表：陳昱光
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