歷史第三高 上市櫃去年賺1.99兆

中美貿易戰火2019年如火如荼上演，轉單效應及旺季效應集中在第三季，獲利衝高，致第四季淡季更明顯，上市櫃公司稅後盈餘滑落至4,411.95億元，為2019年單季最低，累計全年稅後盈餘近1.99兆元，未保持連3年登上2兆元的紀錄，但仍是史上第三高獲利表現。

台新投顧副總黃文清指出，造成2019年上市櫃公司整體獲利衰退主要有幾家重量級公司出現虧損，包括裕隆大虧219億元，面板雙虎的友達及群創都各虧損88億元及68億元，還有聯合再生、宏達電、新光金等都出現虧損。

據統計，2019年第四季上市櫃公司整體獲利為4,411.95億元，為近4季來最低，季減28.86％，主要因前一季獲利衝高至6202.12億元（歷年單季第四高），但仍較2018年第四季年增5.25％。以台灣50成分股來看，華碩、富邦金、國巨、中信金、台化、台塑、中壽及寶成，依序都出現季減5～8成以上。

再以第四季各族群與前一年表現來看，機電、金融、PA功率放大器等三大族群，是第四季成長的大黑馬，年增都翻了一、二倍以上，各年成長254.2％、193.3％、142.2％；另受惠於5G題材需求旺，IC設計、IPC、PCB，以及內需食品等，各為96.3％、21.2％、16.6％及14.1％，成長都在二位數。

汽車、MOSFET、生技、鋼鐵等去年第四季則因個別公司而拖累，各出現年減388.8％、137.1％、131.7％、129.9％；被動元件、網通、運輸、LED、零售、矽晶圓等也都年減71.5％、38.3％、35.9％、35.8％、33.3％、17.3％，與2018年躍增的景況形成明顯落差。

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