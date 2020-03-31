營運添變數 外資降評欣興、台郡

PCB族群兩大指標股欣興（3037）、台郡（6269）營運亂流湧現，瑞信證券指出，欣興資本支出刷新高，但不可忽視對毛利率造成的風險，降評「中立」；里昂證券更示警，台郡喪失iPhone 12的NFC天線訂單，也不在新的mmWave天線供應商名單中，由「買進」直接降評「劣於大盤」。



欣興把資本支出調高到歷史新高的240億元，對後市持樂觀態度，激勵股價31日上漲3.56％。瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出，儘管對欣興強化在ABF領域地位抱持肯定態度，但市場忽略了，新冠肺炎使得外部需求環境充滿不確定性，欣興資本支出占營收比重達到歷史新高（約28％），會使毛利率面臨更大風險。



值得一提的是，欣興2004年資本支出占營收比重也飆升，然當年股價表現落後大盤一成。



陳柏齡進一步說明，欣興有30～35％營收來自智慧型手機相關業務，智慧機現不僅面臨過度建立庫存風險，縮減成本的壓力也愈來愈高。再者，欣興目前的評價不具吸引力，2019年度盈餘配發率不到五成、為七年來低點，都是轉趨保守的主因。



台郡是純正蘋果供應鏈，營收超過九成比重來自蘋果，里昂指出，隨歐美陷入疫情大爆發，恐進一步壓抑需求，台郡是主要受害者。



不僅如此，根據里昂證券科技產業分析師高翊庭調查，台郡在iPhone 12系列中的NFC天線訂單流失給Murata，mmWave規格的feedline專案也也由Murata、臻鼎-KY、MFlex瓜分，台郡並不在供應鏈名單中。有鑑於此，里昂證券把台郡MPI天線加LCP天線軟板於2020、2021年的營收貢獻程度，降為21與23％，且隨主要競爭對手投入更多資源，並在mmWave天線供應鏈中占到更有利位置，台郡想重返iPhone天線供應鏈的機會正一點一滴流失。



外資推算，台郡2019年每股純益站上一股本、達10.02元後，2020年在上述的因素干擾下，將年減6.8％，降至9.34元。



里昂也提出，MPI今年有機會在更多蘋果產品如：iPad、MacBook、Apple Watch上獲得廣泛採用，是台郡獲得量產經驗的好機會，不過，這些產品帶動的出貨量遠低於iPhone，營運貢獻度有待觀察。